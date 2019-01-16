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«А мама у тебя красивая?»: Собчак поделилась забавным видео с сыном Платоном

Ксения Собчак выложила в Инстаграм забавное видео с сыном Платоном. На нем звезда спрашивает малыша, красивая ли у него мама.

37-летняя Ксения Собчак опубликовала забавное видео в своем Инстаграме. В нем телеведущая спрашивает сына Платона: «А мама у тебя красивая?» И, конечно, получает от маленького мужчины утвердительный ответ.

К слову, фото Ксения подписала в своем стиле: «Ответ на вопрос ''зачем нужны дети?'' и ''почему они все-таки не гаденыши?'' в этом коротком, но емком видео».

Так Ксения поиронизировала над прежним своим нежеланием иметь детей. С появлением сына мнение звезды, конечно, изменилось.

Подписчики также оценили и красоту, и юмор Собчак: «Красивая и с чувством юмора», «И мама красивая, и сынуля замечательный», «Конечно, Вы очень красивая, и милая, и умная, и у Вас безупречный стиль и вкус». 

Напомним, что недавно в прессе ходили слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. Сами супруги ситуацию не комментировали, но, похоже, их семейному счастью ничто не угрожает.

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16 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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