«А мама у тебя красивая?»: Собчак поделилась забавным видео с сыном Платоном

37-летняя Ксения Собчак опубликовала забавное видео в своем Инстаграме. В нем телеведущая спрашивает сына Платона: «А мама у тебя красивая?» И, конечно, получает от маленького мужчины утвердительный ответ.
Так Ксения поиронизировала над прежним своим нежеланием иметь детей. С появлением сына мнение звезды, конечно, изменилось.
Подписчики также оценили и красоту, и юмор Собчак: «Красивая и с чувством юмора», «И мама красивая, и сынуля замечательный», «Конечно, Вы очень красивая, и милая, и умная, и у Вас безупречный стиль и вкус».
Напомним, что недавно в прессе ходили слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. Сами супруги ситуацию не комментировали, но, похоже, их семейному счастью ничто не угрожает.