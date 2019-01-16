Настя Рыбка, ожидающая депортации из Таиланда, поделилась с журналистами своими мечтами

В феврале прошлого года Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Таиланде. Вскоре власти выдвинули им обвинения в незаконном проведении секс-тренингов, а после этого и в групповом изнасиловании, а также проституции. Россиянам грозило до 10 лет тюрьмы, но в итоге в середине января суд города Паттайи вынес решение об условных сроках и депортации.
Как выяснили позднее представители СМИ, Таиланд Настя и Алекс должны покинуть в ближайшее время. «По оценкам представителей иммиграционной полиции, депортация россиян и белорусов может состояться в конце этой недели, но не раньше пятницы», — рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.
«Я очень хочу кровать! Я спала на полу десять месяцев. Теперь вот здесь, в IDC (центр временного содержания иммиграционной полиции) у меня есть подушка. Я сейчас жду, пока меня депортируют, так вот — у меня здесь есть подушка. Вы не представляете, как я счастлива от этого», — рассказала журналистам Настя. По словам Рыбки, после вынесения приговора ее жизнь стала значительно проще.