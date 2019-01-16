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Настя Рыбка, ожидающая депортации из Таиланда, поделилась с журналистами своими мечтами

15 января суд Таиланда вынес решение по делу Насти Рыбки и Алекса Лесли. По информации СМИ, в конце этой недели россиян уже могут депортировать. На днях ученица секс-тренера рассказала, о чем мечтает сильнее всего. 

В феврале прошлого года Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Таиланде. Вскоре власти выдвинули им обвинения в незаконном проведении секс-тренингов, а после этого и в групповом изнасиловании, а также проституции. Россиянам грозило до 10 лет тюрьмы, но в итоге в середине января суд города Паттайи вынес решение об условных сроках и депортации

Как выяснили позднее представители СМИ, Таиланд Настя и Алекс должны покинуть в ближайшее время. «По оценкам представителей иммиграционной полиции, депортация россиян и белорусов может состояться в конце этой недели, но не раньше пятницы», — рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

Позднее Рыбка поделилась с журналистами РИА «Новостей» своими мечтами. Оказалось, она хочет спать на обычной кровати. 

«Я очень хочу кровать! Я спала на полу десять месяцев. Теперь вот здесь, в IDC (центр временного содержания иммиграционной полиции) у меня есть подушка. Я сейчас жду, пока меня депортируют, так вот — у меня здесь есть подушка. Вы не представляете, как я счастлива от этого», — рассказала журналистам Настя. По словам Рыбки, после вынесения приговора ее жизнь стала значительно проще. 

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16 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, TASS
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Настя Рыбка

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