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Выяснилось, кто стоит за нацистскими угрозами в адрес принца Гарри и Меган Маркл

В начале декабря прошлого года журналисты BBC обнаружили в Сети небольшую группу людей нацистской направленности, которая призывала британцев убить принца Гарри и его жену Меган Маркл. На днях представителям прессы удалось поподробнее узнать о людях, угрожавших членам королевской семьи. 
  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Стало известно, кто стоит за угрозами принцу Гарри после его свадьбы с Меган Маркл
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Не так давно в зарубежных соцсетях появился отретушированный портрет принца Гарри, на котором было написано: «Увидимся позже, предатель расы». Как выяснилось позднее, эта картинка была сделана членами группировки Sonnenkrieg, которые всерьез подбивали других британцев расстрелять внука Елизаветы II за то, что он женился на Меган Маркл, мать которой является афроамериканкой. 

Как сообщили недавно журналисты издания Radar Online, подозреваемых в связях с этой группировкой уже задержали власти. 

«Эта история сильно огорчила королевскую семью и вызвала незамедлительную реакцию британских спецслужб», — сообщил репортерам анонимный инсайдер. Правда, по его словам, задержанные молодые люди в действительности едва ли планировали покушение на Гарри и Меган. Скорее всего, дальше обычных угроз и подобных картинок в Сети они бы попросту не зашли. 

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16 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
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Меган Маркл, Принц Гарри

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