Выяснилось, кто стоит за нацистскими угрозами в адрес принца Гарри и Меган Маркл

Не так давно в зарубежных соцсетях появился отретушированный портрет принца Гарри, на котором было написано: «Увидимся позже, предатель расы». Как выяснилось позднее, эта картинка была сделана членами группировки Sonnenkrieg, которые всерьез подбивали других британцев расстрелять внука Елизаветы II за то, что он женился на Меган Маркл, мать которой является афроамериканкой.
«Эта история сильно огорчила королевскую семью и вызвала незамедлительную реакцию британских спецслужб», — сообщил репортерам анонимный инсайдер. Правда, по его словам, задержанные молодые люди в действительности едва ли планировали покушение на Гарри и Меган. Скорее всего, дальше обычных угроз и подобных картинок в Сети они бы попросту не зашли.