Рианна перестала прятать фигуру в мешковатой одежде и вышла в свет в скинни-джинсах

На днях Рианна появилась на публике в безразмерном наряде, который визуально прибавил ей 20 килограммов. После этого певица решила надеть более облегающую одежду, подчеркнувшую ее формы.

1 2 3 4 5 Рианна перестала прятать свою фигуру в безразмерной одежде

Рианна является одной из самых стильных звезд, постоянно удивляющих своих поклонников смелыми аутфитами. На днях певица появилась на публике в странном наряде, в котором она выглядела на 20 килограммов полнее.



Тогда поклонники исполнительницы не оценили ее модного выбора. Спустя пару дней Рианну снова заметили папарацци — на этот раз в более облегающей одежде. Звезда надела джинсы-скинни и пиджак.



В этом аутфите девушка выглядела более привычно для своих фанатов. Напомним, в последнее время Рианна набрала несколько лишних килограммов, однако это не мешает ей с гордостью демонстрировать свое тело в нижнем белье.

