Рианна является одной из самых стильных звезд, постоянно удивляющих своих поклонников смелыми аутфитами. На днях певица появилась на публике в странном наряде, в котором она выглядела на 20 килограммов полнее.
Тогда поклонники исполнительницы не оценили ее модного выбора. Спустя пару дней Рианну снова заметили папарацци — на этот раз в более облегающей одежде. Звезда надела джинсы-скинни и пиджак.
В этом аутфите девушка выглядела более привычно для своих фанатов. Напомним, в последнее время Рианна набрала несколько лишних килограммов, однако это не мешает ей с гордостью демонстрировать свое тело в нижнем белье.
Рианна перестала прятать фигуру в мешковатой одежде и вышла в свет в скинни-джинсах
Рианна является одной из самых стильных звезд, постоянно удивляющих своих поклонников смелыми аутфитами. На днях певица появилась на публике в странном наряде, в котором она выглядела на 20 килограммов полнее.
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