Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Рианна перестала прятать фигуру в мешковатой одежде и вышла в свет в скинни-джинсах

На днях Рианна появилась на публике в безразмерном наряде, который визуально прибавил ей 20 килограммов. После этого певица решила надеть более облегающую одежду, подчеркнувшую ее формы.

Рианна является одной из самых стильных звезд, постоянно удивляющих своих поклонников смелыми аутфитами. На днях певица появилась на публике в странном наряде, в котором она выглядела на 20 килограммов полнее.

Тогда поклонники исполнительницы не оценили ее модного выбора. Спустя пару дней Рианну снова заметили папарацци — на этот раз в более облегающей одежде. Звезда надела джинсы-скинни и пиджак.

В этом аутфите девушка выглядела более привычно для своих фанатов. Напомним, в последнее время Рианна набрала несколько лишних килограммов, однако это не мешает ей с гордостью демонстрировать свое тело в нижнем белье.

Перейти к обсуждению


17 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Рианна

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 355

Новое за три дня

11 новых тем

Популярное за три дня

11 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.