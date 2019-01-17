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Спустя несколько месяцев после заключения брака Бибер и Болдуин объявили дату свадебной вечеринки

Знаменитый певец Джастин Бибер и его супруга модель Хейли Болдуин решились грандиозно отметить свое бракосочетания. Супруги объявили дату венчания и свадебной вечеринки. 

На днях стало известно, что спустя четыре месяца после регистрации брака певец Джастин Бибер и Хейли Болдуин наконец-то проведут свадебную церемонию. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six. 

Официальные представители пары подтвердили порталу, что молодые супруги вновь обменяются кольцами 28 февраля этого года.

Место проведения торжества 24-летнего Джастина и 22-летней Хейли пока держится в секрете. Зарубежные СМИ предположили, что грандиозная вечеринка в честь свадьбы вполне может состояться в новом доме Биберов, который находится на берегу живописного озера в Канаде.

Источники Page Six утверждают, что все приготовления к церемонии уже завершены. Журналистам удалось выяснить, что за музыку на торжестве будет отвечать диджей Тэй Джеймс.

Напомним, что общественность узнала о свадьбе знаменитостей в октябре прошлого года после того, как Хейли сменила свою девичью фамилию Болдуин на Бибер в Инстаграме. 

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17 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, Splash/Gallo Images, Legion-Media.ru
Теги

Хейли Болдуин, Джастин Бибер

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