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Дарья Мельникова рассказала подписчицам, как подготовиться к первому месяцу после родов

Актриса Дарья Мельникова завела отдельный инстаграм-аккаунт о материнстве. Недавно актриса опубликовала в нем пост, посвященный первым дням после родов.

В середине декабря прошлого года звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова родила мужу Артуру Смольянинову второго сына. Несмотря на то, что имя малыша родители до сих пор скрывают, Дарья все же решилась поделиться с подписчицами своим материнским опытом. Специально для этого Мельникова создала отдельную страницу в Инстаграме.

На днях актриса разместила в своем блоге публикацию, посвященную первым сорока дням после родов.

Прежде всего, Дарья посоветовала беременным подписчицам еще до отъезда в роддом подготовить себя и свою квартиру к предстоящему периоду. По словам актрисы, не стоит сразу нагружать себя хозяйственными заботами.

«Много (почти всегда) отдыхайте и, главное, не требуйте ничего от себя», — посоветовала Мельникова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Особое внимание звезда порекомендовала обратить на досуг молодых мамочек. Например, до родов нужно «составить список книг, фильмов, статей, которые вы давно собирались прочитать, чтобы не тратить время на Инстаграм и серф по интернету». В публикации Дарья написала: «Малыши обычно много спят в первый месяц — можно много книг перечитать».

Актриса отметила, что план питания для себя и семьи тоже лучше продумать заранее. Так как восстановление после родов не у всех проходит легко, Мельникова посоветовала воспользоваться сервисом доставки еды. «А в конце этого периода хорошо бы сходить в баню и выпарить все свои переживания и усталость», — жизнерадостно подытожила знаменитость.

Подписчицы Жени из «Папиных дочек» пустились в активное обсуждение этих советов в комментариях. «Как здорово, что вы начали вести такой блог», «Очень полезный пост, спасибо», — отреагировали фолловеры.

Напомним, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов стараются не афишировать личную жизнь. Имя своего первого сына, который появился на свет в октябре 2015 года, супругам удалось скрывать целых два года. Лишь в 2017-ом стало известно, что первенца назвали Артуром (в честь папы).

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17 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
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Артур Смольянинов, Дарья Мельникова

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