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Тина Канделаки призналась, что ее раздражают люди, которые спят до 10 утра

Известная телеведущая Тина Канделаки удивляет поклонников своим трудоголизмом и нередко критикует тех, кто так много работать не привык. На днях под прицел Тины попала молодежь, которая позволяет себе спать до 10 утра.
  • Тина Канделаки
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    Тина Канделаки пожаловалась в Сети, что ее раздражает молодежь, которая спит до 10 утра
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Известная телеведущая Тина Канделаки может похвастаться своей работоспособностью. Знаменитость является генпродюсером канала «Матч ТВ», занимается общественной деятельностью, также ведет Telegram-канал и блог в Инстаграме. В последнем Тина призналась, что ее раздражают молодые люди, которые спят до 10 часов утра.

В довольно жесткой форме, как призналась сама Тина, она написала в посте: «Я поняла, что меня дико раздражает, когда люди, особенно молодые, спят в будние дни до 10.00. Разговариваю с молодежью и, как пожилая брюзга, ловлю себя на мысли, что инфантильность (когда не учатся, не работают, бросают вузы и пинают балду) меня очень расстраивает. Я считаю, что если в современном мире у человека в 22 года нет четкой цели в жизни, работы или нормального образования, то в будущее ему дороги нет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Пост звезды вызвал спорную реакцию инстаграм-пользователей. Многие подписчики поддержали Тину, но большинство высказало свое критическое отношение к словам журналистки: «Забавная вы. Спать нужно побольше, а работать нужно не много, а умно», «Не у всех такие характеры и воля с целеполаганием, поэтому каждому свое!».

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19 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram
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Тина Канделаки

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Я молодая, но поспать люблю) У меня вообще нет карьерных амбиций, что поделать, не насиловать же себя.

  • Не надо вырывать пару фраз из её поста! Там посыл был другой.. Шмоточки она хотела прорекламировать! Продажная шкурка!

  • А меня раздражают содержанки,которые потом умничают,но что поделаешь Тиночка.

  • И меня тоже, бездельники, а еще бесят те, кто трепится по телефону долго, те, кто толкают спинку сиденья моего в самолете или встают опираючись на него, те, кто станут на проходе и считают, что они прозрачные, те, кто не используют поворотники, те, кто в кафе так разговаривают, что все остальные должны слушать их бред, медленные кассиры, медлительные водители, ярые мамаши, мужчины-сексисты и вообще еще много чего)))

  • Меня тоже такие раздражают, никто не хочет учиться и работать, а потом им все всё должны

  • Еще меня раздражают тетеньки,которые не смыслят ничего в спорте и дорогу себе передним местом по жизни продвигают.

  • Ну правильно,молодые и любят поспать,а старушки в 6 утра с сумкой за гречкой едут.

  • Ага, она поди не заводе пашет, у всех свой режим и цели и жизненный путь, осуждение не уместно, не всем в Мгимо учиться, работать по блату в лучших местах. Иметь нянь и прислугу.

  • Постарела. Брюзга точно.

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