Тина Канделаки призналась, что ее раздражают люди, которые спят до 10 утра

Известная телеведущая Тина Канделаки удивляет поклонников своим трудоголизмом и нередко критикует тех, кто так много работать не привык. На днях под прицел Тины попала молодежь, которая позволяет себе спать до 10 утра.

1 2 3 4 5 Тина Канделаки пожаловалась в Сети, что ее раздражает молодежь, которая спит до 10 утра

Известная телеведущая Тина Канделаки может похвастаться своей работоспособностью. Знаменитость является генпродюсером канала «Матч ТВ», занимается общественной деятельностью, также ведет Telegram-канал и блог в Инстаграме. В последнем Тина призналась, что ее раздражают молодые люди, которые спят до 10 часов утра.

В довольно жесткой форме, как призналась сама Тина, она написала в посте: «Я поняла, что меня дико раздражает, когда люди, особенно молодые, спят в будние дни до 10.00. Разговариваю с молодежью и, как пожилая брюзга, ловлю себя на мысли, что инфантильность (когда не учатся, не работают, бросают вузы и пинают балду) меня очень расстраивает. Я считаю, что если в современном мире у человека в 22 года нет четкой цели в жизни, работы или нормального образования, то в будущее ему дороги нет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пост звезды вызвал спорную реакцию инстаграм-пользователей. Многие подписчики поддержали Тину, но большинство высказало свое критическое отношение к словам журналистки: «Забавная вы. Спать нужно побольше, а работать нужно не много, а умно», «Не у всех такие характеры и воля с целеполаганием, поэтому каждому свое!».