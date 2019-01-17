Ким Кардашьян в прямом эфире обозвала свою сестру Хлое, потому что та не рассталась с Тристаном Томпсоном

Недавно сестры Кардашьян стали гостями шоу Watch What Happens Live!. В прямом эфире Ким оскорбила свою сестру, резко высказавшись о ее решении остаться с бойфрендом-изменником.

1 2 3 4 5 Кортни, Хлое и Ким Кардашьян стали гостьями шоу Watch What Happens Live!

Семейство Кардашьян-Дженнер всегда было в центре внимания общественности, поэтому ни для кого не секрет, что сейчас у средней сестры Хлое настали не лучшие времена. Причиной этому послужил недавний скандал, связанный с изменой ее бойфренда Тристана Томпсона. Известно, что Хлое тяжело пережила это событие, но все же решила дать еще один шанс отцу своего ребенка. Недавно сестры знаменитости публично высказались по этому поводу.

Несколько дней назад Ким, Кортни и Хлое Кардашьян появились в студии шоу Watch What Happens Live! («Смотри, что случилось в прямом эфире!») с Энди Коэном, которое показывают в режиме реального времени, чтобы зрители могли взаимодействовать с гостями по телефону или через социальные сети.

По традиции ведущий задавал вопросы своим гостям. Один из них он адресовал Кортни, старшей сестре клана. «Если бы ты была на месте Хлое, осталась бы с Тристаном?» — спросил Энри Коэн.

Старшая Кардашьян ответила, что, скорее всего, поступила бы так же, как Хлое. «Я думаю, что когда у вас есть семья, вы делаете все возможное для того, чтобы ее сохранить», — ответила Кортни.



Однако у Ким оказалось другое мнение. «Боже мой, брось его, оставь его. Гораздо труднее будет остаться с ним и знать, что в глазах людей ты выглядишь идиоткой», — критично высказалась основательница KKW Beauty.

Хлое не ожидала такой реакции и даже отшатнулась от сестры. Когда Ким поняла, что сказала лишнее, то поспешно добавила: «Я не совсем это имела в виду».



В прямом эфире шоу Ким также подтвердила, что действительно ожидает четвертого ребенка, которого вынашивает суррогатная мать. Издание E! online сообщает, что Кардашьян-Вест пролила свет и на пол малыша: это будет мальчик.