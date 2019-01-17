Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ким Кардашьян в прямом эфире обозвала свою сестру Хлое, потому что та не рассталась с Тристаном Томпсоном

Недавно сестры Кардашьян стали гостями шоу Watch What Happens Live!. В прямом эфире Ким оскорбила свою сестру, резко высказавшись о ее решении остаться с бойфрендом-изменником.

Семейство Кардашьян-Дженнер всегда было в центре внимания общественности, поэтому ни для кого не секрет, что сейчас у средней сестры Хлое настали не лучшие времена. Причиной этому послужил недавний скандал, связанный с изменой ее бойфренда Тристана Томпсона. Известно, что Хлое тяжело пережила это событие, но все же решила дать еще один шанс отцу своего ребенка. Недавно сестры знаменитости публично высказались по этому поводу.

Несколько дней назад Ким, Кортни и Хлое Кардашьян появились в студии шоу Watch What Happens Live! («Смотри, что случилось в прямом эфире!») с Энди Коэном, которое показывают в режиме реального времени, чтобы зрители могли взаимодействовать с гостями по телефону или через социальные сети.

По традиции ведущий задавал вопросы своим гостям. Один из них он адресовал Кортни, старшей сестре клана. «Если бы ты была на месте Хлое, осталась бы с Тристаном?» — спросил Энри Коэн.

Старшая Кардашьян ответила, что, скорее всего, поступила бы так же, как Хлое. «Я думаю, что когда у вас есть семья, вы делаете все возможное для того, чтобы ее сохранить», — ответила Кортни. 

Однако у Ким оказалось другое мнение. «Боже мой, брось его, оставь его. Гораздо труднее будет остаться с ним и знать, что в глазах людей ты выглядишь идиоткой», — критично высказалась основательница KKW Beauty.

Хлое не ожидала такой реакции и даже отшатнулась от сестры. Когда Ким поняла, что сказала лишнее, то поспешно добавила: «Я не совсем это имела в виду».

В прямом эфире шоу Ким также подтвердила, что действительно ожидает четвертого ребенка, которого вынашивает суррогатная мать. Издание E! online сообщает, что Кардашьян-Вест пролила свет и на пол малыша: это будет мальчик.

Перейти к обсуждению 3


17 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Хлое Кардашьян, Канье Уэст

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • И правильно Ким сказала. Но Ким,смотри сама не попали в такую же ситуацию

  • Ким то думать как выглядеть в глазах окружающих....

  • Ким переобулась. На первой фотке в светлых сапожках, на второй, где сидят в студии уже в черных)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 358

Новое за три дня

14 новых тем

Популярное за три дня

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.