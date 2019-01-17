Алексей Воробьев признался, что занимался сексом с Викторией Дайнеко в самолете

Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко подогревают слухи о воссоединении спустя шесть лет после разрыва. В своем Инстаграме певцы сделали друг другу трогательные признания — и не без пикантных подробностей.

1 2 3 ... 8 Поклонники Алексея Воробьева и Виктории Дайнеко подозревают, что певцы снова вместе спустя шесть лет после разрыва

Роман Виктории Дайнеко и Алексея Воробьева в 2012 продлился всего девять месяцев. За это время публика успела окрестить их самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Однако этот статус не помешал певцам расстаться — разрыв случился по инициативе Воробьева.

В июне прошлого года поползли слухи о романе экс-влюбленных. Поклонники стали подозревать, что пара воссоединилась после того, как Виктория и Алексей вместе выступили на концерте певца в Донецке — на публике знаменитости не стеснялись демонстрировать нежные чувства друг к другу. Кроме того, в декабре они записали совместный трек «С Новым годом, мой ЛЧ» и сняли на него трогательный клип.

На днях певцы опубликовали у себя на страницах в Инстаграме чувственные признания друг другу.

Дайнеко посетовала на то, что им приходится жить на разных континентах: «Я по-прежнему засыпаю тогда, когда ты только просыпаешься» (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Воробьев в своем послании оказался более словоохотливым и рассказал пару пикантных подробностей. Так, например, певец упомянул перелет, во время которого они стали членами клуба mile-high club (выражением, применяемое к людям, занимавшимся сексом на борту самолета). Также Воробьев не постеснялся отметить, что голос Виктории возбуждал в нем желание творить, а тело возбуждало в нем «все остальное». «Все, что мы делали, мы делали искренне. И любили, и ненавидели, и мечтали быть вместе, и мечтали никогда больше друг друга не видеть. Не знаю, какая из этих мечт у нас с тобой сбудется, но мне чертовски интересно, что нам с тобой, или каждому из нас дальше подкинет судьба», — добавляет певец.

Теперь у поклонников есть все основания подозревать, что певцы сойдутся окончательно.