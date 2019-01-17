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Алексей Воробьев признался, что занимался сексом с Викторией Дайнеко в самолете

Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко подогревают слухи о воссоединении спустя шесть лет после разрыва. В своем Инстаграме певцы сделали друг другу трогательные признания — и не без пикантных подробностей.
  • Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев
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    Поклонники Алексея Воробьева и Виктории Дайнеко подозревают, что певцы снова вместе спустя шесть лет после разрыва
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Роман Виктории Дайнеко и Алексея Воробьева в 2012 продлился всего девять месяцев. За это время публика успела окрестить их самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Однако этот статус не помешал певцам расстаться — разрыв случился по инициативе Воробьева.

В июне прошлого года поползли слухи о романе экс-влюбленных. Поклонники стали подозревать, что пара воссоединилась после того, как Виктория и Алексей вместе выступили на концерте певца в Донецке — на публике знаменитости не стеснялись демонстрировать нежные чувства друг к другу. Кроме того, в декабре они записали совместный трек «С Новым годом, мой ЛЧ» и сняли на него трогательный клип. 

На днях певцы опубликовали у себя на страницах в Инстаграме чувственные признания друг другу. 

Дайнеко посетовала на то, что им приходится жить на разных континентах: «Я по-прежнему засыпаю тогда, когда ты только просыпаешься» (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Воробьев в своем послании оказался более словоохотливым и рассказал пару пикантных подробностей. Так, например, певец упомянул перелет, во время которого они стали членами клуба mile-high club (выражением, применяемое к людям, занимавшимся сексом на борту самолета). Также Воробьев не постеснялся отметить, что голос Виктории возбуждал в нем желание творить, а тело возбуждало в нем «все остальное». «Все, что мы делали, мы делали искренне. И любили, и ненавидели, и мечтали быть вместе, и мечтали никогда больше друг друга не видеть. Не знаю, какая из этих мечт у нас с тобой сбудется, но мне чертовски интересно, что нам с тобой, или каждому из нас дальше подкинет судьба», — добавляет певец. 

Теперь у поклонников есть все основания подозревать, что певцы сойдутся окончательно.  

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17 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, @multikov/Instagram
Теги

Алексей Воробьев, Виктория Дайнеко

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Алексей Воробьев,какой вы креативный), теперь осваивайте и другие места общего пользования,и делитесь,делитесь в прямом и переносном...Ну,а той ,с кем занимались,вы сделали сомнительную рекламу....хотя вам обоим уже по барабану кто и что про вас думает,лишь бы писали..

  • Абсолютно не вызывают никакого интереса и тем более уважения, после таких неуместных подробностях.

  • рановато им вроде для этого синдрома... имени Ларисы Гузеевой - рассказывать, с кем ты, где и как, и сколько раз и когда.

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