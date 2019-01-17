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Звезда «6 кадров» Сергей Дорогов рассказал, почему так и не стал отцом

Сергей Дорогов стал приглашенной звездой телепрограммы «Судьба человека». В эфире актер поведал о причинах, по которым так и не завел детей. 
  • Сергей Дорогов
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    Звезда комедийного шоу «6 кадров» Сергей Дорогов стал гостем программы «Судьба человека»
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Недавно Сергей Дорогов, звезда комедийного шоу «6 кадров», стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии атера поддерживала его жена Татьяна. Сергей рассказал, что они с супругой прожили вместе уже более двадцати счастливых лет, однако есть одна вещь, о которой они очень жалеют, они так и не стали родителями. В эфире программы Сергей рассказал, почему.

«Ну, не срослось, так получилось. Девяностые были страшные годы, поэтому мы откладывали. Все позже, позже. Тогда все выживали... Бог, скорее, не дал, а не наказал», — рассказал Дорогов.

От первого брака у Татьяны есть дочь Анна. Сергей отметил, что воспитывал ее как родную: «У нас была Анюта, то есть я не чувствовал себя отцом без детей, у меня была и есть дочь».

59-летний артист признался, что они с супругой не раз задумывались о том, чтобы взять ребенка из детского дома, но пока не приняли это важное и сложное решение.

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17 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars

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