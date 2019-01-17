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На высоте! Этери Тутберидзе устроила дочери день рождения в панорамном ресторане Москвы

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе организовала день рождения для своей дочери Дианы. Праздник прошел на 62-м этаже одной из башен «Москва-Сити». 
  • Этери Тутберидзе
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    Этери Тутберидзе отпраздновала день рождения дочери в буквальном смысле на высоте — в ресторане на 62-м этаже одной из башен «Москвы-Сити»
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не любит афишировать свою личную жизнь. Однако недавно она сделала исключение и опубликовала в Инстаграме снимок со дня рождения своей дочери Дианы Дэвис. 

Этери Тутуридзе решила порадовать Диану и организовала в ее честь праздничный вечер в кругу близких людей. Местом проведения торжества стал дорогой панорамный ресторан в «Москва-Сити».

«Дишенька, поздравляю тебя с 16-летием. Здоровья тебе и пусть все будет хорошо!» — написала Этери Тутберидзе.

В комментариях под фотографией с торжества подписчики знаменитого тренера оставили Диане массу комплиментов и поздравлений. «С Днем Рождения Дианочку, какая же она у вас красавица!», «Девочка очень похорошела, красотка!», «Счастья вам и вашей дочери!» — написали фолловеры.

По словам самой Тутберидзе, ее дочь находится на льду чуть ли не с двух лет. Благодаря матери Диана Дэвис тоже занимается фигурным катанием. На данный момент наивысшим спортивным достижением девушки является победа в парном катании на третьем этапе Кубка Санкт-Петербурга в 2017-м году.

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17 января 2019
Текст Алиса Карпенко
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Этери Тутберидзе

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