А где же Блум? Зарубежные журналисты составили рейтинг голливудских мужских достоинств

Ежедневно папарацци пытаются выведать о звездах интимную информацию, которую те тщательно скрывают от других. Как оказалось, чтобы узнать о голливудских актерах немного больше, не обязательно преследовать их с камерой — достаточно всего лишь внимательно изучить сцены из фильмов, где они снимались обнаженными.



1 2 3 ... 11 Зарубежные журналисты составили рейтинг мужских достоинств голливудских актеров. На первом месте — Майкл Фассбендер

Сотрудники портала Mr. Man, который занимается поиском и публикацией кадров из фильмов с обнаженными киноактерами, составил рейтинг мужских достоинств голливудских звезд. Ради своего исследования его создатели просмотрели около восьми тысяч «голых» сцен со знаменитостями.



Журналистам пришлось нелегко в поисках откровенных сцен со звездами кинематографа — ведь в большинстве случаев без одежды в фильмах предстают женщины, а не мужчины.

Тем не менее исследование было проведено, и теперь мы знаем, кто из голливудских актеров может похвастаться размером своего мужского достоинства.

В почетный рейтинг попали следующие знаменитости (список построен по убыванию): Майкл Фассбендер, Лиам Нисон, Бен Аффлек, Роберт де Ниро, Хавьер Бардем, Эван Макгрегор, Колин Фэррелл, Том Харди, Шайя ЛаБаф, Джуд Лоу и Леонардо Ди Каприо.



«Мы никогда не узнаем, насколько холодно было на площадке и плавали ли перечисленные нами звезды в бассейне прямо перед съемками, но каждый из них прекрасен по-своему. Более того, ни у кого из актеров нет проблем с женщинами, поэтому размер действительно не имеет значения», — рассказала изданию The Sun представительница сайта, опубликовавшего рейтинг.



Что думают об этом списке сами кинозвезды, пока неизвестно. Однако теперь у их поклонниц появилась возможность узнать о своих кумирах немного больше.