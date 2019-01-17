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А где же Блум? Зарубежные журналисты составили рейтинг голливудских мужских достоинств

Ежедневно папарацци пытаются выведать о звездах интимную информацию, которую те тщательно скрывают от других. Как оказалось, чтобы узнать о голливудских актерах немного больше, не обязательно преследовать их с камерой — достаточно всего лишь внимательно изучить сцены из фильмов, где они снимались обнаженными.  
  • Майкл Фассбендер
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    Зарубежные журналисты составили рейтинг мужских достоинств голливудских актеров. На первом месте — Майкл Фассбендер
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Сотрудники портала Mr. Man, который занимается поиском и публикацией кадров из фильмов с обнаженными киноактерами, составил рейтинг мужских достоинств голливудских звезд. Ради своего исследования его создатели просмотрели около восьми тысяч «голых» сцен со знаменитостями.

Журналистам пришлось нелегко в поисках откровенных сцен со звездами кинематографа — ведь в большинстве случаев без одежды в фильмах предстают женщины, а не мужчины.

Тем не менее исследование было проведено, и теперь мы знаем, кто из голливудских актеров может похвастаться размером своего мужского достоинства. 

В почетный рейтинг попали следующие знаменитости (список построен по убыванию): Майкл Фассбендер, Лиам Нисон, Бен Аффлек, Роберт де Ниро, Хавьер Бардем, Эван Макгрегор, Колин Фэррелл, Том Харди, Шайя ЛаБаф, Джуд Лоу и Леонардо Ди Каприо.

«Мы никогда не узнаем, насколько холодно было на площадке и плавали ли перечисленные нами звезды в бассейне прямо перед съемками, но каждый из них прекрасен по-своему. Более того, ни у кого из актеров нет проблем с женщинами, поэтому размер действительно не имеет значения», — рассказала изданию The Sun представительница сайта, опубликовавшего рейтинг.

Что думают об этом списке сами кинозвезды, пока неизвестно. Однако теперь у их поклонниц появилась возможность узнать о своих кумирах немного больше.

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17 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Леонардо Ди Каприо, Джуд Лоу, Шайя ЛаБаф, Том Харди, Колин Фэррелл, Эван Макгрегор, Хавьер Бардем, Роберт де Ниро, Бен Аффлек, Лиам Нисон, Майкл Фассбендер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ха, помню, при просмотре фильма "Стыд" с Фасбендером, я тоже впечатлилась.)) Ещё Венсан Перез в "Королеве Марго" отметился.))

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