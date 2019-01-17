А где же Блум? Зарубежные журналисты составили рейтинг голливудских мужских достоинств

Сотрудники портала Mr. Man, который занимается поиском и публикацией кадров из фильмов с обнаженными киноактерами, составил рейтинг мужских достоинств голливудских звезд. Ради своего исследования его создатели просмотрели около восьми тысяч «голых» сцен со знаменитостями.
Журналистам пришлось нелегко в поисках откровенных сцен со звездами кинематографа — ведь в большинстве случаев без одежды в фильмах предстают женщины, а не мужчины.
В почетный рейтинг попали следующие знаменитости (список построен по убыванию): Майкл Фассбендер, Лиам Нисон, Бен Аффлек, Роберт де Ниро, Хавьер Бардем, Эван Макгрегор, Колин Фэррелл, Том Харди, Шайя ЛаБаф, Джуд Лоу и Леонардо Ди Каприо.
«Мы никогда не узнаем, насколько холодно было на площадке и плавали ли перечисленные нами звезды в бассейне прямо перед съемками, но каждый из них прекрасен по-своему. Более того, ни у кого из актеров нет проблем с женщинами, поэтому размер действительно не имеет значения», — рассказала изданию The Sun представительница сайта, опубликовавшего рейтинг.
Что думают об этом списке сами кинозвезды, пока неизвестно. Однако теперь у их поклонниц появилась возможность узнать о своих кумирах немного больше.