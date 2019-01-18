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Ксения Бородина хочет купить жилье в Турции

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина не раз публично заявляла, что любит Турцию и все, что с ней связано. На днях знаменитость сообщила в своем Инстаграме, что во время последнего визита в теплую страну стала подыскивать себе виллу или апартаменты для покупки.

Пока одни звезды российского шоу-бизнеса отдыхают на Мальдивах, в Арабских Эмиратах или Таиланде, Ксения Бородина в очередной раз решила провести зимние праздники в Турции. Телеведущая не скрывает своей симпатии к этой стране. «Все знают, как я люблю Турцию, ее колорит, турецкие сериалы и все, что связано», — на днях написала в своем Инстаграме Бородина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Недавно подруга Ксении Бородиной Дарья Пынзарь купила в этой стране недвижимость и перебралась туда с детьми.

На днях Ксения прилетела к Дарье, чтобы поздравить ее с днем рождения, и, кажется, так вдохновилась приобретением подруги, что сама стала подумывать о покупке недвижимости.

«Сережа с Дашей живут именно здесь! Мы их попросили показать нам варианты недвижимости, апартаменты и виллы (часть я вам показывала в сторис). Мы уже посмотрели несколько комплексов и сами задумались о покупке, реально удобно, все, что нужно для отличного отдыха», — поделилась в Инстаграме Бородина.

Сейчас телеведущая и ее супруг Курбан Омаров находятся к поисках подходящего жилья. Кто знает, может, эта январская поездка станет для знаменитости судьбоносной.

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18 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Ксения Бородина, Дарья Пынзарь, Сергей Пынзарь, Курбан Омаров

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да она рекламировала бизнес Пынзарей. Не более думаю.

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