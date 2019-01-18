Ольга Кабо поделилась достижениями своего 6-летнего сына-каратиста

Актриса Ольга Кабо рассказала подписчикам в Инстаграме об увлечениях своего сына Вити. Оказывается, мальчик занимается карате и уже делает в этом виде боевых искусств свои первые успехи.

1 2 3 4 5 Актриса Ольга Кабо опубликовала в Инстаграме фотографию сына Виктора, рассказав подписчикам о его первом спортивном достижении

Заслуженная артистка России Ольга Кабо любит делиться с интернет-пользователями некоторыми подробностями из своей жизни. На днях 50-летняя актриса опубликовала снимок своего сына и рассказала о радостном событии: Витя начал получать награды в спорте.



На снимке шестилетний сын Кабо гордо стоит со своим тренером в спортивном зале.

«Каратист-Витюша заслужил красную ученическую ленточку на белый пояс! Это только начало спортивного пути моего победителя!» — подписала фотографию артистка.

Ольга Кабо также не забыла отметить тренерскую работу, благодаря которой закаляется характер юных бойцов: «С такими педагогами мальчишки превращаются в настоящих мужчин-защитников, о которых говорят: ''За ними как за каменной стеной!''».



Подписчики знаменитости разделили с ней эту радость. «Умничка! Так держать!», «Витюше очень идет форма! Мужчина растет!», «Примите мои поздравления! Какой молодец!» — такие комментарии оставили пользователи Инстаграма.



Напомним, что Витю актриса родила от бизнесмена Николая Разгуляева, когда ей было 44 года. Ранее актриса призналась, что эта беременность была незапланированной. Еще у Ольги Кабо есть 20-летняя дочь Татьяна от первого мужа Эдуарда Василишина.





