Ольга Кабо поделилась достижениями своего 6-летнего сына-каратиста

Заслуженная артистка России Ольга Кабо любит делиться с интернет-пользователями некоторыми подробностями из своей жизни. На днях 50-летняя актриса опубликовала снимок своего сына и рассказала о радостном событии: Витя начал получать награды в спорте.
На снимке шестилетний сын Кабо гордо стоит со своим тренером в спортивном зале.
Ольга Кабо также не забыла отметить тренерскую работу, благодаря которой закаляется характер юных бойцов: «С такими педагогами мальчишки превращаются в настоящих мужчин-защитников, о которых говорят: ''За ними как за каменной стеной!''».
Подписчики знаменитости разделили с ней эту радость. «Умничка! Так держать!», «Витюше очень идет форма! Мужчина растет!», «Примите мои поздравления! Какой молодец!» — такие комментарии оставили пользователи Инстаграма.
Напомним, что Витю актриса родила от бизнесмена Николая Разгуляева, когда ей было 44 года. Ранее актриса призналась, что эта беременность была незапланированной. Еще у Ольги Кабо есть 20-летняя дочь Татьяна от первого мужа Эдуарда Василишина.