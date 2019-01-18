Как лучший друг Ким Кардашьян оказался за столом с Игорем Николаевым

Недавно Игорь Николаев отпраздновал свое 59-летие. Помимо российских звезд в числе приглашенных гостей оказался Джонатан Чебан, известный блогер и лучший друг Ким Кардашьян.

1 2 3 4 5 6 Игорь Николаев отпраздновал свое 59-летие. В числе приглашенных гостей оказался друг американской звезды Ким Кардашьян Джонатан Чебан

Мало кто знает, что лучший друг американской звезды Ким Кардашьян Джонатан Чебан имеет русское происхождение. Он родился в СССР, однако его родители эмигрировали в Соединенные Штаты, когда мальчику было всего 4 года.

Джонатан Чебан давно приятельствует с приемной дочерью композитора и продюсера Игоря Крутого Викторией и часто посещает значимые события семьи

Недавно чета Крутых посетила мероприятие в честь дня рождения российского певца и композитора Игоря Николаева. В числе приглашенных оказался и Джонатан.



Кроме него и семьи Крутых за праздничным столом именинника собрались Филипп Киркоров, Юлия Проскурякова и Павел Худяков. С 59-летием певца пришел поздравить и Егор Крид. Кстати, он тоже общается с лучшим другом Ким Кардашьян. Пару месяцев назад российский певец даже проводил с ним время в Майами.



Джонатан Чебан известен своим инстаграмм-аккаунтом Foodgod. Он ходит по роскошным ресторанам Америки и ест огромные порции самых необычных блюд. На видео Чебана часто присутствуют знаменитости. Кто знает, может, скоро он выпустит очередной ролик, в котором расскажет о яствах, которые были за праздничным столом Игоря Николаева?