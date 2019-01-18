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Как лучший друг Ким Кардашьян оказался за столом с Игорем Николаевым

Недавно Игорь Николаев отпраздновал свое 59-летие. Помимо российских звезд в числе приглашенных гостей оказался Джонатан Чебан, известный блогер и лучший друг Ким Кардашьян.
  • Вика Крутая, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Ольга Крутая, Ольга Николаева, Павел Худяков, Егор Крид
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    Игорь Николаев отпраздновал свое 59-летие. В числе приглашенных гостей оказался друг американской звезды Ким Кардашьян Джонатан Чебан
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Мало кто знает, что лучший друг американской звезды Ким Кардашьян Джонатан Чебан имеет русское происхождение. Он родился в СССР, однако его родители эмигрировали в Соединенные Штаты, когда мальчику было всего 4 года.

Джонатан Чебан давно приятельствует с приемной дочерью композитора и продюсера Игоря Крутого Викторией и часто посещает значимые события семьи.

Недавно чета Крутых посетила мероприятие в честь дня рождения российского певца и композитора Игоря Николаева. В числе приглашенных оказался и Джонатан.

Кроме него и семьи Крутых за праздничным столом именинника собрались Филипп Киркоров, Юлия Проскурякова и Павел Худяков. С 59-летием певца пришел поздравить и Егор Крид. Кстати, он тоже общается с лучшим другом Ким Кардашьян. Пару месяцев назад российский певец даже проводил с ним время в Майами.

Джонатан Чебан известен своим инстаграмм-аккаунтом Foodgod. Он ходит по роскошным ресторанам Америки и ест огромные порции самых необычных блюд. На видео Чебана часто присутствуют знаменитости. Кто знает, может, скоро он выпустит очередной ролик, в котором расскажет о яствах, которые были за праздничным столом Игоря Николаева? 

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18 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Ким Кардашьян, Анастасия Решетова, Тимати, Егор Крид, Вика Крутая, Ольга Крутая, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Ольга Николаева, Павел Худяков

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