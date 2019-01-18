Тина Канделаки рассказала о блюдах, которые видит лишь «в эротических снах»

Своей стройной и подтянутой фигурой 43-летняя Тина Канделаки обязана регулярным тренировкам и правильному питанию. Телеведущая практически каждый день посещает спортзал и тщательно следит за тем, чтобы в ее рационе не было вредной пищи.
Недавно знаменитость рассказала, о каких блюдах ей приходится только мечтать. Рассуждая о правильном питании, Тина привела в пример привычки журналистки Маргариты Симоньян, которой удается есть любимые, но калорийные блюда, и при этом сбрасывать вес.
«С утра у Марго королевский завтрак. Ест такие блюда, которые мне только снятся в эротических снах о еде: пиццу, пельмени, осетинские пироги — любой разврат», — написала Канделаки под последним фото в Инстаграме.
Телеведущая посетовала на то, что не может себе позволить себе питаться вредной пищей и при этом не полнеть. Подписчики знаменитости поспешили сказать, что если она будет время от времени позволять себе любимую еду, вреда фигуре точно не будет.
Правильно делает, она маленького роста, склонна к полноте и уже набрала некоторое количество килограммов по сравнению с тем, что было раньше. Ей необходимо следить за собой, если хочет оставаться стройной. Только вот про Симоньян она зачем упомянула, я не совсем поняла? Чтобы мы оценили, какая она молодец, и какая Симоньян клуша в бигудях ? ну ок, мы оценили. Стервозность 80 левела, но это не новость ни для кого.