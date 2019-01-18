Тина Канделаки рассказала о блюдах, которые видит лишь «в эротических снах»

Тина Канделаки — ярая поклонница здорового образа жизни — редко позволяет себе излишества в еде. Недавно телеведущая рассказала, о каких блюдах мечтает во снах.

1 2 3 4 5 Тина Канделаки рассказала о еде, которая ей только снится

Своей стройной и подтянутой фигурой 43-летняя Тина Канделаки обязана регулярным тренировкам и правильному питанию. Телеведущая практически каждый день посещает спортзал и тщательно следит за тем, чтобы в ее рационе не было вредной пищи.



Недавно знаменитость рассказала, о каких блюдах ей приходится только мечтать. Рассуждая о правильном питании, Тина привела в пример привычки журналистки Маргариты Симоньян, которой удается есть любимые, но калорийные блюда, и при этом сбрасывать вес.



«С утра у Марго королевский завтрак. Ест такие блюда, которые мне только снятся в эротических снах о еде: пиццу, пельмени, осетинские пироги — любой разврат», — написала Канделаки под последним фото в Инстаграме.



Телеведущая посетовала на то, что не может себе позволить себе питаться вредной пищей и при этом не полнеть. Подписчики знаменитости поспешили сказать, что если она будет время от времени позволять себе любимую еду, вреда фигуре точно не будет.

