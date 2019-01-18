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Тина Канделаки рассказала о блюдах, которые видит лишь «в эротических снах»

Тина Канделаки — ярая поклонница здорового образа жизни — редко позволяет себе излишества в еде. Недавно телеведущая рассказала, о каких блюдах мечтает во снах.

Своей стройной и подтянутой фигурой 43-летняя Тина Канделаки обязана регулярным тренировкам и правильному питанию. Телеведущая практически каждый день посещает спортзал и тщательно следит за тем, чтобы в ее рационе не было вредной пищи.

Недавно знаменитость рассказала, о каких блюдах ей приходится только мечтать. Рассуждая о правильном питании, Тина привела в пример привычки журналистки Маргариты Симоньян, которой удается есть любимые, но калорийные блюда, и при этом сбрасывать вес.

«С утра у Марго королевский завтрак. Ест такие блюда, которые мне только снятся в эротических снах о еде: пиццу, пельмени, осетинские пироги — любой разврат», — написала Канделаки под последним фото в Инстаграме.

Телеведущая посетовала на то, что не может себе позволить себе питаться вредной пищей и при этом не полнеть. Подписчики знаменитости поспешили сказать, что если она будет время от времени позволять себе любимую еду, вреда фигуре точно не будет.  

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18 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Тина Канделаки

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Правильно делает, она маленького роста, склонна к полноте и уже набрала некоторое количество килограммов по сравнению с тем, что было раньше. Ей необходимо следить за собой, если хочет оставаться стройной. Только вот про Симоньян она зачем упомянула, я не совсем поняла? Чтобы мы оценили, какая она молодец, и какая Симоньян клуша в бигудях ? ну ок, мы оценили. Стервозность 80 левела, но это не новость ни для кого.

  • А зачем такие жертвы?) Невелика красотка,подумаешь. Не ела бы после 6 да и хватило бы на ее долю.

  • Игоря жаль. Попался на уловки опытной охотницы на состоятельных мужчин как пацан. Какое теперь уважение будет к нему от детей, рожденных ему Татой? Сложный период у него впереди и любовница эта не в радость будет.

  • а толку-то. Ну выглядит очень хорошо для женщины маленького роста своего возраста и внешности, но классической красоты никогда не было, извините за прямоту. Плюс-минус три кг вообще не критичны и ничего не испортят.

  • Она так протролила симонян?Очень толсто,хаха:))

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