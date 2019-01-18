Несколько дней назад в Инстаграме стал набирать популярность новый челлендж — по его условиям нужно показать свою фотографию десятилетней давности. В своеобразном флешмобе приняли участие многие российские и зарубежные знаменитости.
Не осталась в стороне и беременная Джессика Симпсон, которая недавно шокировала подписчиков снимком своей опухшей ноги. Тогда певица молила о том, чтобы кто-то подсказал ей, как избавиться от отечности. Спустя несколько дней звезда решила взглянуть на свою проблему более иронично и принять участие в #10yearschallenge.
Джессика сделала коллаж из двух фото — своей отекшей лодыжки и своих же ног, но стройных и рельефных, какими они были десять лет назад. Поклонники Симпсон пришли в восторг от ее шутки и присвоили ей статус негласного победителя в челленжде.
Напомним, в середине сентября прошлого года певица сообщила о том, что ждет третьего ребенка. Вместе с супругом Эриком Джонсоном Джессика уже воспитывает двоих детей — 6-летнюю дочь Максвелл и 5-летнего сына Эйса.
Джессика Симпсон снова выложила опухшую лодыжку, участвуя в #10yearschallenge
Несколько дней назад в Инстаграме стал набирать популярность новый челлендж — по его условиям нужно показать свою фотографию десятилетней давности. В своеобразном флешмобе приняли участие многие российские и зарубежные знаменитости.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Виктория Лопырева выбирает место для будущих родов
- Джессика Симпсон снова выложила опухшую лодыжку, участвуя в #10yearschallenge
- Тоже плачут: почему дети богатых родителей сами уходят из жизни
- Тина Канделаки рассказала о блюдах, которые видит лишь «в эротических снах»
- Как лучший друг Ким Кардашьян оказался за столом с Игорем Николаевым
Форум: звёзды
Новое за три дня
Популярное за три дня