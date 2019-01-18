Джессика Симпсон снова выложила опухшую лодыжку, участвуя в #10yearschallenge

На днях беременная Джессика Симпсон выложила в Инстаграм фото своей опухшей ноги, вызвавшее бурное обсуждение на просторах интернета. Теперь певица приняла участие в #10yearschallenge и вспомнила, как выглядели ее лодыжки десять лет назад.

1 2 3 4 5 Джессика Симпсон приняла участие в #10yearschallenge

Несколько дней назад в Инстаграме стал набирать популярность новый челлендж — по его условиям нужно показать свою фотографию десятилетней давности. В своеобразном флешмобе приняли участие многие российские и зарубежные знаменитости.



Не осталась в стороне и беременная Джессика Симпсон, которая недавно шокировала подписчиков снимком своей опухшей ноги. Тогда певица молила о том, чтобы кто-то подсказал ей, как избавиться от отечности. Спустя несколько дней звезда решила взглянуть на свою проблему более иронично и принять участие в #10yearschallenge.



Джессика сделала коллаж из двух фото — своей отекшей лодыжки и своих же ног, но стройных и рельефных, какими они были десять лет назад. Поклонники Симпсон пришли в восторг от ее шутки и присвоили ей статус негласного победителя в челленжде.



Напомним, в середине сентября прошлого года певица сообщила о том, что ждет третьего ребенка. Вместе с супругом Эриком Джонсоном Джессика уже воспитывает двоих детей — 6-летнюю дочь Максвелл и 5-летнего сына Эйса.

