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Константин Меладзе заявил, что не жалеет о том, что перестал сотрудничать со Светланой Лободой

На днях Константин Меладзе дал интервью, в котором рассказал о своей группе «ВИА Гра». Продюсер признался, что не испытывает сожаления по поводу того, что в свое время Светлана Лобода покинула коллектив.
  • Константин Меладзе, Светлана Лобода
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    Константин Меладзе не жалеет о том, что перестал сотрудничать со Светланой Лободой
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Одним из самых популярных проектов Константина Меладзе является женская поп-группа «ВИА Гра», в которой за 18-летнюю историю ее существования сменилось 20 солисток. Одной из них была и Светлана Лобода. Как признался продюсер, он без сожаления думает о том, что певица покинула коллектив.

«Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу ''ВИА Гра'' и вовремя отпустил. Все было очень вовремя», — рассказал Меладзе порталу «Теленеделя».

Светлана Лобода была участницей группы на протяжении всего нескольких месяцев. Как считает Константин Меладзе, исполнительница слишком выделялась на фоне остальных участниц, поэтому вскоре ушла из коллектива и решила заняться сольной карьерой.

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18 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Светлана Лобода, Вера Брежнева, Константин Меладзе

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Не представляю, кому интересно творчество Лободы?

  • Статья ни о чем

  • Она своенравная особа, внешность мужеподобная. Вокпл не знаю, нп разбераюсь, но я не слушаю, если в авто включают.

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