Константин Меладзе заявил, что не жалеет о том, что перестал сотрудничать со Светланой Лободой

Одним из самых популярных проектов Константина Меладзе является женская поп-группа «ВИА Гра», в которой за 18-летнюю историю ее существования сменилось 20 солисток. Одной из них была и Светлана Лобода. Как признался продюсер, он без сожаления думает о том, что певица покинула коллектив.
«Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу ''ВИА Гра'' и вовремя отпустил. Все было очень вовремя», — рассказал Меладзе порталу «Теленеделя».
Светлана Лобода была участницей группы на протяжении всего нескольких месяцев. Как считает Константин Меладзе, исполнительница слишком выделялась на фоне остальных участниц, поэтому вскоре ушла из коллектива и решила заняться сольной карьерой.
Не представляю, кому интересно творчество Лободы?