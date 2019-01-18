Алена Водонаева призналась, что ей тяжело быть «и мамой, и папой» для своего сына

36-летняя Алена Водонаева одна воспитывает 8-летнего сына Богдана. Недавно знаменитость призналась, что порой ей бывает очень трудно совмещать роли обоих родителей.

1 2 3 4 5 Алена Водонаева призналась, что ей трудно быть «и мамой, и папой» для своего сына

Алена Водонаева воспитывает сына Богдана от первого брака с Алексеем Малакеевым. В прошлом году телеведущая снова вышла замуж и, несмотря на то, что мальчик поладил с новым избранником мамы, Алена признается, что воспитание Богдана полностью лежит на ее плечах.



«Когда-нибудь я обязательно расскажу о том, как тяжело всю жизнь воспитывать ребенка в одиночку. Как сложно быть и мамой, и папой пацану, чтобы он при этом рос нормальным мужиком, знающим, что такое забота, ответственность и правильные понятия жизни. Когда-нибудь. Но не сейчас», — написала Водонаева в Инстаграме.



Подписчики телеведущей поспешили ее поддержать — многие писали, что сами находятся в такой ситуации и пожелали знаменитости сил и терпения.

