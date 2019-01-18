Алена Водонаева призналась, что ей тяжело быть «и мамой, и папой» для своего сына

Алена Водонаева воспитывает сына Богдана от первого брака с Алексеем Малакеевым. В прошлом году телеведущая снова вышла замуж и, несмотря на то, что мальчик поладил с новым избранником мамы, Алена признается, что воспитание Богдана полностью лежит на ее плечах.
«Когда-нибудь я обязательно расскажу о том, как тяжело всю жизнь воспитывать ребенка в одиночку. Как сложно быть и мамой, и папой пацану, чтобы он при этом рос нормальным мужиком, знающим, что такое забота, ответственность и правильные понятия жизни. Когда-нибудь. Но не сейчас», — написала Водонаева в Инстаграме.
Подписчики телеведущей поспешили ее поддержать — многие писали, что сами находятся в такой ситуации и пожелали знаменитости сил и терпения.
Отец у ребенка есть, оплачивает всю водонаевскую жизнь и жилье ей купил, палец о палец не ударила, она ничего не совмещала никогда, только факи научила ребенка делать да на пятидневку спихнула, лишь бы ребенка не видеть, на кружках торчит круглосуточно, а малым был у бабки жил.