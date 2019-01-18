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Алена Водонаева призналась, что ей тяжело быть «и мамой, и папой» для своего сына

36-летняя Алена Водонаева одна воспитывает 8-летнего сына Богдана. Недавно знаменитость призналась, что порой ей бывает очень трудно совмещать роли обоих родителей. 
  • Алена Водонаева
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    Алена Водонаева призналась, что ей трудно быть «и мамой, и папой» для своего сына
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Алена Водонаева воспитывает сына Богдана от первого брака с Алексеем Малакеевым. В прошлом году телеведущая снова вышла замуж и, несмотря на то, что мальчик поладил с новым избранником мамы, Алена признается, что воспитание Богдана полностью лежит на ее плечах.

«Когда-нибудь я обязательно расскажу о том, как тяжело всю жизнь воспитывать ребенка в одиночку. Как сложно быть и мамой, и папой пацану, чтобы он при этом рос нормальным мужиком, знающим, что такое забота, ответственность и правильные понятия жизни. Когда-нибудь. Но не сейчас», — написала Водонаева в Инстаграме.

Подписчики телеведущей поспешили ее поддержать — многие писали, что сами находятся в такой ситуации и пожелали знаменитости сил и терпения. 

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18 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Алена Водонаева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Отец у ребенка есть, оплачивает всю водонаевскую жизнь и жилье ей купил, палец о палец не ударила, она ничего не совмещала никогда, только факи научила ребенка делать да на пятидневку спихнула, лишь бы ребенка не видеть, на кружках торчит круглосуточно, а малым был у бабки жил.

  • Тоже хотела написать, что отец как раз не самый плохой у ее сына, и материально и так он с мальчиком общается много.

  • Какая страшненькая

  • Это ко мне относится, муж умер, а я одна в 34 гтда осталась с детьми, сыну было 5, я и мама и папа, а здесь папа хоть как то общается и помагает материально. А у нас и психологически тяжелая участь.Так что Алена вы молодец, но бывает и такие истории, нужно больше в спорт, в кружки, правельно.

  • Улыбка похожа на оскал.

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