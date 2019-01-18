Как выглядит тайная рождественская открытка, которую Меган Маркл и принц Гарри разослали своим друзьям

В середине декабря многие члены королевской семьи представили свои рождественские открытки. В их числе оказались и Меган Маркл с принцем Гарри. Однако на днях стало известно, что самым близким друзьям они отправили совершенно другое фото.

1 2 3 4 5 Меган Маркл и принц Гарри сделали вторую рождественскую открытку для своих друзей

Для Меган Маркл и принца Гарри рождественская открытка, представленная в декабре 2018-го, стала дебютной. На черно-белом фото, опубликованном на официальной странице Кенсингтонского дворца в Инстаграме супруги позировали, стоя спиной к камере. Этот снимок был сделан в день свадьбы Гарри и Меган, 19 мая 2018 года, на приеме во Фрогмор-хаусе. Однако, как недавно выяснили журналисты, у влюбленных была еще одна тайная открытка, которую они разослали только самым близким своим друзьям.

Это фото, судя по всему, было сделано во время австралийского тура супругов. На снимке Меган стоит рядом с Гарри и держит над ним зонт, пока он читает речь перед присутствующими.

Сейчас интернет-пользователи активно обсуждают, какая открытка им нравится больше. Лично нам кажется, что оба кадра получились прекрасно, а что думаете вы?