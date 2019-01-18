Как выглядит тайная рождественская открытка, которую Меган Маркл и принц Гарри разослали своим друзьям

Для Меган Маркл и принца Гарри рождественская открытка, представленная в декабре 2018-го, стала дебютной. На черно-белом фото, опубликованном на официальной странице Кенсингтонского дворца в Инстаграме супруги позировали, стоя спиной к камере. Этот снимок был сделан в день свадьбы Гарри и Меган, 19 мая 2018 года, на приеме во Фрогмор-хаусе. Однако, как недавно выяснили журналисты, у влюбленных была еще одна тайная открытка, которую они разослали только самым близким своим друзьям.
Сейчас интернет-пользователи активно обсуждают, какая открытка им нравится больше. Лично нам кажется, что оба кадра получились прекрасно, а что думаете вы?