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Как выглядит тайная рождественская открытка, которую Меган Маркл и принц Гарри разослали своим друзьям

В середине декабря многие члены королевской семьи представили свои рождественские открытки. В их числе оказались и Меган Маркл с принцем Гарри. Однако на днях стало известно, что самым близким друзьям они отправили совершенно другое фото.
  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Меган Маркл и принц Гарри сделали вторую рождественскую открытку для своих друзей
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Для Меган Маркл и принца Гарри рождественская открытка, представленная в декабре 2018-го, стала дебютной. На черно-белом фото, опубликованном на официальной странице Кенсингтонского дворца в Инстаграме супруги позировали, стоя спиной к камере. Этот снимок был сделан в день свадьбы Гарри и Меган, 19 мая 2018 года, на приеме во Фрогмор-хаусе. Однако, как недавно выяснили журналисты, у влюбленных была еще одна тайная открытка, которую они разослали только самым близким своим друзьям. 

Это фото, судя по всему, было сделано во время австралийского тура супругов. На снимке Меган стоит рядом с Гарри и держит над ним зонт, пока он читает речь перед присутствующими. 

Сейчас интернет-пользователи активно обсуждают, какая открытка им нравится больше. Лично нам кажется, что оба кадра получились прекрасно, а что думаете вы?

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18 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Legion-Media, Getty Images
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Меган Маркл, Принц Гарри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Первая ничего, только нога у Гарри как-то неудачно вывернута. А вторая фотка очень милая. Нужно было её на официальную открытку. Он говорит, а она трогательно держит над ним зонт. Такая семейная идиллия. Он стреляет, а она патроны подает, как из всем известной цитаты про любовь=)

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