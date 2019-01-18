Виктория Боня и Ольга Бузова — давние приятельницы. На днях телеведущая удивила поклонников тем, что призналась, что заслушивает до дыр песни исполнительницы.

1 2 3 4 5 Виктория Боня не на шутку увлеклась творчеством Ольги Бузовой

Виктория Боня и Ольга Бузова знакомы много лет — обе девушки вели передачу «Дом-2». С тех пор Бузова успела стать успешной певицей, и, как оказалось, бывшая коллега высоко оценивает ее новый талант. На днях Виктория выложила в инстаграм-истории серию видео, на которых поет песни Ольги.



«Ольга, слушаю твои песни уже месяц. Обожаю просто!» — сказала Боня. Знаменитость опубликовала несколько роликов, где подпевает трекам Бузовой. Подписчики Виктории были удивлены тому, что она, как выяснилось, является поклонницей популярной певицы.



Самыми любимыми песнями Бони оказались «Губы» и «АтоМы».

