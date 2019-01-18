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Виктория Боня не на шутку увлеклась творчеством Ольги Бузовой

Виктория Боня и Ольга Бузова — давние приятельницы. На днях телеведущая удивила поклонников тем, что призналась, что заслушивает до дыр песни исполнительницы. 

Виктория Боня и Ольга Бузова знакомы много лет — обе девушки вели передачу «Дом-2». С тех пор Бузова успела стать успешной певицей, и, как оказалось, бывшая коллега высоко оценивает ее новый талант. На днях Виктория выложила в инстаграм-истории серию видео, на которых поет песни Ольги.

«Ольга, слушаю твои песни уже месяц. Обожаю просто!» — сказала Боня. Знаменитость опубликовала несколько роликов, где подпевает трекам Бузовой. Подписчики Виктории были удивлены тому, что она, как выяснилось, является поклонницей популярной певицы.

Самыми любимыми песнями Бони оказались «Губы» и «АтоМы».  

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18 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Instagram
Теги

Виктория Боня, Ольга Бузова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Видно, совсем плохи Бонины дела, что она уже к Бузовой подлизывается

  • Два сапога-пара))

  • Она же тупой называла, а теперь подлизаться решила

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