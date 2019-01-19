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Хлое Кардашьян призналась, что с тех пор, как стала мамой, спит с макияжем, чтобы экономить время

В начале прошлого года Хлое Кардашьян родила дочку Тру. С тех пор знаменитость начала нарушать одно из главных бьюти-правил — смывать мейкап на ночь.

Хлое Кардашьян не раз говорила о том, как материнство изменило ее жизнь. С тех пор, как знаменитость и ее бойфренд Тристан Томпсон стали родителями малышки Тру, младшая из сестер Кардашьян стала нарушать важное правило по уходу за кожей.

Молодая мама призналась, что частенько ложится спать с макияжем, правда, в большинстве случаев не намеренно, а от усталости. В такие дни у Хлое есть возможность отдохнуть подольше и не тратить дополнительное время на мейкап — ведь с утра можно просто подправить старый.

«Обычно я тщательно слежу за чистотой своей кожи и за тем, чтобы провести перед сном все необходимые бьюти-ритуалы. Но в последнее время я часто засыпаю с мейкапом. И знаете, утром я смотрю на него и думаю: ''Не так уж и плохо, нужно немного добавить и готово''», — передает слова Хлое портал Daily Mail.

Знаменитость также призналась, что до рождения малышки никогда не позволяла себе такого обращения с кожей. Раньше младшая из сестер Кардашьян тратила на вечерний уход около часа каждый день. 

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19 января 2019
Текст Анна Селезнева
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Хлое Кардашьян

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