Хлое Кардашьян призналась, что с тех пор, как стала мамой, спит с макияжем, чтобы экономить время

В начале прошлого года Хлое Кардашьян родила дочку Тру. С тех пор знаменитость начала нарушать одно из главных бьюти-правил — смывать мейкап на ночь.

1 2 3 4 5 Хлое Кардашьян призналась, что часто не смывает мейкап на ночь

Хлое Кардашьян не раз говорила о том, как материнство изменило ее жизнь. С тех пор, как знаменитость и ее бойфренд Тристан Томпсон стали родителями малышки Тру, младшая из сестер Кардашьян стала нарушать важное правило по уходу за кожей.



Молодая мама призналась, что частенько ложится спать с макияжем, правда, в большинстве случаев не намеренно, а от усталости. В такие дни у Хлое есть возможность отдохнуть подольше и не тратить дополнительное время на мейкап — ведь с утра можно просто подправить старый.



«Обычно я тщательно слежу за чистотой своей кожи и за тем, чтобы провести перед сном все необходимые бьюти-ритуалы. Но в последнее время я часто засыпаю с мейкапом. И знаете, утром я смотрю на него и думаю: ''Не так уж и плохо, нужно немного добавить и готово''», — передает слова Хлое портал Daily Mail.



Знаменитость также призналась, что до рождения малышки никогда не позволяла себе такого обращения с кожей. Раньше младшая из сестер Кардашьян тратила на вечерний уход около часа каждый день.

