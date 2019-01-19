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Диана Арбенина выписалась из больницы после сердечного приступа

Недавно стало известно, что солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина была экстренно госпитализирована во Франции из-за проблем со здоровьем. 19 января Диане стало лучше, и она покинула медицинское учреждение. 
  • Диана Арбенина
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    Диана Арбенина прокомментировала свое состояние после сердечного приступа
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18 января российские СМИ сообщили, что находившаяся на отдыхе во Франции 44-летняя Диана Арбенина попала в одну из местных больниц с сердечным приступом. Практически сразу после появления информации в Сети пресс-служба группы «Ночные снайперы» прокомментировала ситуацию, заверив, что Арбенина быстро пришла в себя и ее жизни ничто не угрожает.

«Диана уже выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться, она сейчас в номере. Никакой опасности для жизни нет», — сообщили представители певицы агентству РИА Новости.

Чтобы убедить поклонников в том, что она действительно хорошо себя чувствует, Диана решила самостоятельно выйти с ними на связь, записав видеобращение для своей страницы в Инстаграме.

«Мне уже легче. Я уже могу шевелить руками и ногами. Не справился немного мой организм, но я обещаю договориться со своим сердцем и больше себя беречь», — сказала звезда в ролике. Она поблагодарила поклонников за поддержку, оказанную ей в эти дни, отметив, что не ожидала такого беспокойства о своем здоровье со стороны незнакомых людей. 

Фанаты «Ночных снайперов» попросили Диану заняться своим здоровьем и перенести концертный тур, который должен начаться уже через несколько дней. «Восстанавливайтесь как следует! А концерты ваши мы пока в записи послушаем», — написал один из фолловеров Арбениной. И все же пока звезда не намерена переносить даты гастролей.

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19 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Starface
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Диана Арбенина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • ну конечно все коментируют воздержание бони))а здесь 0 коменов,жесть ((((здоровья Диане

  • Паническая атака.

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