Диана Арбенина выписалась из больницы после сердечного приступа

Недавно стало известно, что солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина была экстренно госпитализирована во Франции из-за проблем со здоровьем. 19 января Диане стало лучше, и она покинула медицинское учреждение.

1 2 3 4 5 Диана Арбенина прокомментировала свое состояние после сердечного приступа

18 января российские СМИ сообщили, что находившаяся на отдыхе во Франции 44-летняя Диана Арбенина попала в одну из местных больниц с сердечным приступом. Практически сразу после появления информации в Сети пресс-служба группы «Ночные снайперы» прокомментировала ситуацию, заверив, что Арбенина быстро пришла в себя и ее жизни ничто не угрожает.



«Диана уже выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться, она сейчас в номере. Никакой опасности для жизни нет», — сообщили представители певицы агентству РИА Новости.



Чтобы убедить поклонников в том, что она действительно хорошо себя чувствует, Диана решила самостоятельно выйти с ними на связь, записав видеобращение для своей страницы в Инстаграме.

«Мне уже легче. Я уже могу шевелить руками и ногами. Не справился немного мой организм, но я обещаю договориться со своим сердцем и больше себя беречь», — сказала звезда в ролике. Она поблагодарила поклонников за поддержку, оказанную ей в эти дни, отметив, что не ожидала такого беспокойства о своем здоровье со стороны незнакомых людей.



Фанаты «Ночных снайперов» попросили Диану заняться своим здоровьем и перенести концертный тур, который должен начаться уже через несколько дней. «Восстанавливайтесь как следует! А концерты ваши мы пока в записи послушаем», — написал один из фолловеров Арбениной. И все же пока звезда не намерена переносить даты гастролей.