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Андрей Аршавин встретился со своими детьми от Юлии Барановской

Одним из самых громких расставаний 2013 года стал разрыв Андрея Аршавина и Юлии Барановской. С тех самых пор Аршавин не принимал участия в воспитании их общих детей. Однако недавно спортсмен наконец решил встретиться с наследниками.
  • Андрей Аршавин, Юлия Барановская
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    Впервые за долгое время Аршавин встретился с сыновьями Арсением и Артемом
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В 2013 году вся Россия переживала за отношения футболиста Андрея Аршавина и его гражданской жены Юлии Барановской. Пара была вместе около десяти лет и растила троих детей — сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну. Увы, во время одной из длительных рабочих поездок Аршавин встретил другую женщину, которая и стала причиной его разрыва с Барановской.

После расставания с матерью своих детей Андрей пытался уклониться от обязательств по содержанию наследников — мужчина не хотел выплачивать алименты и предоставлять им квартиру для проживания.

Кроме того, спортсмен прекратил любые отношения со своей семьей, долгие годы не интересуясь жизнью сыновей и дочери. Об этом Барановская рассказывала в интервью.

Однако недавно на странице Аршавина в Инстаграме появилось фото с Артемом и Арсением. «Мои клоны!» — подписал снимок отец. 

Это первая совместная фотография футболиста с детьми, появившаяся в интернете за последние 5 лет. Судя по данным из соцсети, мужчина встретился с сыновьями в кафе, а затем отвел их на футбольную тренировку.

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19 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Андрей Аршавин, Юлия Барановская

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17 комментариев Добавить комментарий
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  • Получается младший сын впервые своего папаню увидел? А дочка?

  • Конченый. ЭТО ВСЁ.

  • Конченый. ЭТО ВСЁ.

  • Вот это поворот! А что же теперь Алиска скажет на это? :)))))

  • Встал на путь исправления ошибок. Лучше поздно, чем никогда. Такова ирония судьбы, дети всегда любят отцов, не смотря на их низкопробное поведение.

  • Гость

    Встал на путь исправления ошибок. Лучше поздно, чем никогда. Такова ирония судьбы, дети всегда любят отцов, не смотря на их низкопробное поведение.

    да уж,может хоть немного за ум возьмется,идиот.Главное чтоб это в его душонке что-то повернулась,а не ради исправлений репутации.

  • Какие хорошие дети!

  • Получается, что все-таки вторая супруга, пока имела на него влияние, запрещала общаться с родными детьми в пользу своих собственных. Типичное бабское поведение, которое ей же и аукнулось.

  • Как развёлся с "майором ФСБ", так сразу и общаться с детьми стал) Удивительное совпадение)

  • Детишки такие хорошие,особенно младший мальчик,конечно им нужен папа.

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