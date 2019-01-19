Андрей Аршавин встретился со своими детьми от Юлии Барановской

В 2013 году вся Россия переживала за отношения футболиста Андрея Аршавина и его гражданской жены Юлии Барановской. Пара была вместе около десяти лет и растила троих детей — сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну. Увы, во время одной из длительных рабочих поездок Аршавин встретил другую женщину, которая и стала причиной его разрыва с Барановской.
После расставания с матерью своих детей Андрей пытался уклониться от обязательств по содержанию наследников — мужчина не хотел выплачивать алименты и предоставлять им квартиру для проживания.
Однако недавно на странице Аршавина в Инстаграме появилось фото с Артемом и Арсением. «Мои клоны!» — подписал снимок отец.
Это первая совместная фотография футболиста с детьми, появившаяся в интернете за последние 5 лет. Судя по данным из соцсети, мужчина встретился с сыновьями в кафе, а затем отвел их на футбольную тренировку.