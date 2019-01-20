Западные СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон

После скандального разрыва с Анджелиной Джоли 55-летнему Брэду Питту не раз приписывали романы с известными женщинами. На днях инсайдеры сообщили об еще одном увлечении актера.
«Какое-то время они были друзьями, а затем начали испытывать друг к другу более глубокие чувства. По иронии судьбы их роман стал развиваться благодаря бывшему мужу Шарлиз — Шону Пену — ведь именно он когда-то познакомил их», — сказал инсайдер.
Если верить источнику, отношения пары завязались после премьеры фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить», который вышел в конце прошлого года. Впервые за долгое время Брэд и Шарлиз встретились на презентации фильма и до того разговорились, что начали флиртовать друг с другом прямо на глазах у гостей мероприятия. «В тот вечер он часто обнимал ее за талию — и выглядел абсолютно счастливым», — добавил аноним.
Поговаривают, что Шарлиз и Брэд серьезно увлечены друг другом — если, конечно, звезды действительно встречаются.