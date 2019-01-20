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Западные СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон

В СМИ то и дело появляется информация о том, что Брэд Питт пытается наладить личную жизнь. Недавно выяснилось, что актера могут связывать отношения с одной из главных красавиц Голливуда — Шарлиз Терон.

После скандального разрыва с Анджелиной Джоли 55-летнему Брэду Питту не раз приписывали романы с известными женщинами. На днях инсайдеры сообщили об еще одном увлечении актера.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил изданию The Sun, что уже несколько месяцев Питт встречается с 43-летней актрисой Шарлиз Терон.

«Какое-то время они были друзьями, а затем начали испытывать друг к другу более глубокие чувства. По иронии судьбы их роман стал развиваться благодаря бывшему мужу Шарлиз — Шону Пену — ведь именно он когда-то познакомил их», — сказал инсайдер.

Если верить источнику, отношения пары завязались после премьеры фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить», который вышел в конце прошлого года. Впервые за долгое время Брэд и Шарлиз встретились на презентации фильма и до того разговорились, что начали флиртовать друг с другом прямо на глазах у гостей мероприятия. «В тот вечер он часто обнимал ее за талию — и выглядел абсолютно счастливым», — добавил аноним.

Поговаривают, что Шарлиз и Брэд серьезно увлечены друг другом — если, конечно, звезды действительно встречаются.

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20 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
Теги

Брэд Питт, Анджелина Джоли, Шарлиз Терон

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Мало ему одной было, вторую с прибабахом усыновлений выискал, что ли? Неет, Брэд, не надо, такое блюдо ты уже ел.)

  • Теперь с Терон ) Интересно, про кого в следующий раз напишут, про Вупи Голдберг?

  • Джоля не переживёт! Она давно строит козни Шарлиз, недолюбливает ее, мешала ее карьере, а тут такой поворот🤣 Может Брэд и Шарлиз просто решили позлить Джолю?😆 Потому что Терон тоже сложный человек со стилетами в шкафу, из прошлого, Брэду бы нормального человека уже, простого какого-нибудь, без драм и надрыва.

  • Пара была бы очень крутая!!

  • Гость

    Мало ему одной было, вторую с прибабахом усыновлений выискал, что ли? Неет, Брэд, не надо, такое блюдо ты уже ел.)

    Люди, усыновляющие детей, с прибабахом? Откуда вы такие беретесь?

  • вот любят наши девочки Анистон и все сводят с ней Питта и сводят, а человеку лед и пламя подавай. Хлебнет он и в этой истории, если это правда, но Энджи и Шарлиз - реально интересные женщины, а он вроде взрослый дядя, чтобы все понимать.

  • Гость

    Люди, усыновляющие детей, с прибабахом? Откуда вы такие беретесь?

    даже не это. а то что у нее мальчик-девочка тоже)

  • красавица похлеще джоли, только бред простой мужик и женщина ему нужна попроще)

  • Он простой мужик. Такие тетки ему ничего кроме «нервов» не сделают.
    И хотя фамилия Энистон уже кажется набила оскомину, упоминаясь в контексте данной истории, я все же верю, что она была правильным человеком в его жизни.

  • Раньше я была от нее в восторге. Сейчас сомневаюсь, может, ошибаюсь.Питт мне нравится, видимо просто хороший парень, доверчивый, хотелось, чтобы он , наконец, обрёл счастье!

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