Западные СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон

В СМИ то и дело появляется информация о том, что Брэд Питт пытается наладить личную жизнь. Недавно выяснилось, что актера могут связывать отношения с одной из главных красавиц Голливуда — Шарлиз Терон.

1 2 3 4 5 Поговаривают, что у Брэда Питта появилось новое любовное увлечение

После скандального разрыва с Анджелиной Джоли 55-летнему Брэду Питту не раз приписывали романы с известными женщинами. На днях инсайдеры сообщили об еще одном увлечении актера.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил изданию The Sun, что уже несколько месяцев Питт встречается с 43-летней актрисой Шарлиз Терон.

«Какое-то время они были друзьями, а затем начали испытывать друг к другу более глубокие чувства. По иронии судьбы их роман стал развиваться благодаря бывшему мужу Шарлиз — Шону Пену — ведь именно он когда-то познакомил их», — сказал инсайдер.



Если верить источнику, отношения пары завязались после премьеры фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить», который вышел в конце прошлого года. Впервые за долгое время Брэд и Шарлиз встретились на презентации фильма и до того разговорились, что начали флиртовать друг с другом прямо на глазах у гостей мероприятия. «В тот вечер он часто обнимал ее за талию — и выглядел абсолютно счастливым», — добавил аноним.



Поговаривают, что Шарлиз и Брэд серьезно увлечены друг другом — если, конечно, звезды действительно встречаются.