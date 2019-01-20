Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались спустя 20 лет брака

В прошлом году Кончаловский и Высоцкая отметили 20-летие со дня свадьбы. А в это январское воскресенье пара решила обвенчаться в храме.

1 2 3 4 5 Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались спустя 20 лет совместной жизни

Несмотря на большую разницу в возрасте, 45-летнюю Юлию Высоцкую и 81-летнего Андрея Кончаловского считают одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Они счастливы в браке уже более 20 лет — и, по собственным признаниям, до сих пор питают друг к другу такие же нежные чувства, как и в начале отношений.

20 января российские СМИ сообщили, что пара обвенчалась.

По данным информационного агентства «Интерфакс», торжественная церемония прошла в Троицком соборе города Пскова. Разделить эту радость с парой были приглашены только самые близкие люди. Присутствовал на венчании и режиссер Никита Михалков.



Высоцкая и Кончаловский пока никак не прокомментировали новость о проведенном таинстве. Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает паре долгих и счастливых лет совместной жизни!