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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались спустя 20 лет брака

В прошлом году Кончаловский и Высоцкая отметили 20-летие со дня свадьбы. А в это январское воскресенье пара решила обвенчаться в храме.
  • Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский
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    Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались спустя 20 лет совместной жизни
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Несмотря на большую разницу в возрасте, 45-летнюю Юлию Высоцкую и 81-летнего Андрея Кончаловского считают одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Они счастливы в браке уже более 20 лет — и, по собственным признаниям, до сих пор питают друг к другу такие же нежные чувства, как и в начале отношений.

20 января российские СМИ сообщили, что пара обвенчалась.

По данным информационного агентства «Интерфакс», торжественная церемония прошла в Троицком соборе города Пскова. Разделить эту радость с парой были приглашены только самые близкие люди. Присутствовал на венчании и режиссер Никита Михалков.

Высоцкая и Кончаловский пока никак не прокомментировали новость о проведенном таинстве. Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает паре долгих и счастливых лет совместной жизни!

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20 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Instagram, Persona Stars
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Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Как она ему простила аварию? Все таки мудрая она женщина. Уважаю

  • Молодцы! Всех им благ!

  • Джозепка

    Как она ему простила аварию? Все таки мудрая она женщина. Уважаю

    Дай Бог здоровья Марии. Обвиняя мужа она не поможет дочери, нужно жить поднимать сына и быть сильной, у Юлии нет другого варианта

  • Под старость лет все такие религиозные становятся, бегут венчаться, крестится....

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