Звездные друзья Татьяны Терешиной встретили ее из роддома

В минувшую среду Татьяна Терешина стала мамой во второй раз. В воскресенье певица покинула стены роддома, устроив праздничную выписку для родных и близких.

1 2 3 4 5 6 7 Татьяна Терешина выписалась с сыном Арсением из роддома

16 января 39-летняя Татьяна Терешина стала мамой во второй раз. Певица родила своему супругу Олегу Курбатову сына Арсения. Малыш появился на свет в одном из роддомов столицы.



В это воскресенье звезда вместе с малышом покинула перинатальный центр. В честь этого события муж Татьяны устроил праздник, который посетили не только члены семьи, но и друзья Терешиной — Митя Фомин и Катя Жужа.

Счастливые за свою подругу знаменитости заполонили свои страницы в Инстаграме фотографиями и видео из роддома.

«Теперь наша компания стала больше. Летом все вместе поедем тусить», — шутливо подписала один из снимков Жужа. Кроме того, Катя отметила, что Татьяна прекрасно выглядит. «Как будто и не рожала», — прокомментировала она совместное фото.



После торжественной выписки все участники события продолжили празднование в одном из московских ресторанов.

