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Звездные друзья Татьяны Терешиной встретили ее из роддома

В минувшую среду Татьяна Терешина стала мамой во второй раз. В воскресенье певица покинула стены роддома, устроив праздничную выписку для родных и близких.

16 января 39-летняя Татьяна Терешина стала мамой во второй раз. Певица родила своему супругу Олегу Курбатову сына Арсения. Малыш появился на свет в одном из роддомов столицы.

В это воскресенье звезда вместе с малышом покинула перинатальный центр. В честь этого события муж Татьяны устроил праздник, который посетили не только члены семьи, но и друзья Терешиной — Митя Фомин и Катя Жужа.

Счастливые за свою подругу знаменитости заполонили свои страницы в Инстаграме фотографиями и видео из роддома.

«Теперь наша компания стала больше. Летом все вместе поедем тусить», — шутливо подписала один из снимков Жужа. Кроме того, Катя отметила, что Татьяна прекрасно выглядит. «Как будто и не рожала», — прокомментировала она совместное фото.

После торжественной выписки все участники события продолжили празднование в одном из московских ресторанов. 

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20 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Татьяна Терешина, Митя Фомин, Катя Жужа

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Она крупная такая, разница с мужем бросается, молодец, что родила в 39.

  • Маркелов такой хорошенький с Жужей пара красивая.

  • Жужа, не упусти такого парня он такой лапочка!

  • Никогда не понимала, зачем народ таскается в больницу. Человек не в самом приятном состоянии, дайте отдохнуть и прийти в себя. Навестите дома.

  • Не особо звездно как-то)

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