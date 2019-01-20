Звездные друзья Татьяны Терешиной встретили ее из роддома

16 января 39-летняя Татьяна Терешина стала мамой во второй раз. Певица родила своему супругу Олегу Курбатову сына Арсения. Малыш появился на свет в одном из роддомов столицы.
В это воскресенье звезда вместе с малышом покинула перинатальный центр. В честь этого события муж Татьяны устроил праздник, который посетили не только члены семьи, но и друзья Терешиной — Митя Фомин и Катя Жужа.
«Теперь наша компания стала больше. Летом все вместе поедем тусить», — шутливо подписала один из снимков Жужа. Кроме того, Катя отметила, что Татьяна прекрасно выглядит. «Как будто и не рожала», — прокомментировала она совместное фото.
После торжественной выписки все участники события продолжили празднование в одном из московских ресторанов.