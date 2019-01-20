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Роскошные букеты, горнолыжный склон и праздничный фейерверк: как Ольга Бузова отметила 33-летие

20 января Ольге Бузовой исполнилось 33 года. Звезда начала готовиться к празднованию еще пару дней назад, отправившись с любимыми подругами и сестрой на элитный горнолыжный курорт во Франции.

В это воскресенье Ольга Бузова отметила свое 33-летие. Празднование прошло с размахом, ведь день рождения — пожалуй, единственное время в году, когда певица разрешает себе забыть о работе. «Только в январе я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать», — писала Ольга на своей странице в Инстаграме.

Еще 10 января Бузова отправилась на Мальдивские острова с младшей сестрой. Насытившись солнцем, океаном, свежими фруктами и морепродуктами, звезда улетела в Москву, чтобы захватить вещи потеплее и улететь в Куршевель. 

На горнолыжном курорте компания Бузовых расширилась — к Ольге и Анне присоединились подруги Яна Акру и Ольга Десятовская. 

Свой главный день в году Ольга встретила, получая многочисленные подарки от друзей. Цветы и презенты девушке прислали Мария Погребняк, Белла Потемкина, Арам Арчер и многие другие знаменитости.

После торжественной распаковки виновница торжества отправилась кататься на лыжах, а затем — обедать в местный ресторан. Вместе с подругами Бузова посетила местную вечеринку, а потом вернулась в апартаменты, чтобы отдохнуть и подготовиться к основной части праздника, которая состоялась после заката.

Кроме того, в честь дня рождения звезда порадовала поклонников новой песней — Ольга выпустила трек «Очень хорошо». «Не нарушаю традиций. Мой день рождения — и подарок для вас всех. Лучшим подарком будет, если вам всем будет сегодня и всегда очень хорошо», — написала Бузова в своем микроблоге.

Woman.ru поздравляет Ольгу с днем рождения и желает ей успехов в творчестве, карьере и, конечно же, любви!

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20 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова, Анна Бузова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Что тут скажешь ...катается она норм

  • 33 года ума нет и не будет. Ничего не поменялось, не хватает мастичного торта кислотного цвета. Салюты и изображение удивления с открытым ртом с приседаниями повторяются из года в год со времен дома-2. Фото с пакетами названиями в кадр обязательно. И этой тетке четвертый десяток, развитие на 15 лет.

  • Молодец Бузова! Может себе позволить жить красиво! Ведёт здоровый образ жизни, не сплетничает, не завидует, много работает, умеет дружить, помогает семье!

  • Оооочень бюджетненько, не позавидуешь. Дешёвенькая экиперовочка и антураж.

  • 33 уже тетя, а слушают малолетки

  • В Куршавеле сегодня пожар был большой, люди погибли, жертвами были работники станции.

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