Роскошные букеты, горнолыжный склон и праздничный фейерверк: как Ольга Бузова отметила 33-летие

20 января Ольге Бузовой исполнилось 33 года. Звезда начала готовиться к празднованию еще пару дней назад, отправившись с любимыми подругами и сестрой на элитный горнолыжный курорт во Франции.

В это воскресенье Ольга Бузова отметила свое 33-летие. Празднование прошло с размахом, ведь день рождения — пожалуй, единственное время в году, когда певица разрешает себе забыть о работе. «Только в январе я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать», — писала Ольга на своей странице в Инстаграме.



Еще 10 января Бузова отправилась на Мальдивские острова с младшей сестрой. Насытившись солнцем, океаном, свежими фруктами и морепродуктами, звезда улетела в Москву, чтобы захватить вещи потеплее и улететь в Куршевель.

На горнолыжном курорте компания Бузовых расширилась — к Ольге и Анне присоединились подруги Яна Акру и Ольга Десятовская.

Свой главный день в году Ольга встретила, получая многочисленные подарки от друзей. Цветы и презенты девушке прислали Мария Погребняк, Белла Потемкина, Арам Арчер и многие другие знаменитости.



После торжественной распаковки виновница торжества отправилась кататься на лыжах, а затем — обедать в местный ресторан. Вместе с подругами Бузова посетила местную вечеринку, а потом вернулась в апартаменты, чтобы отдохнуть и подготовиться к основной части праздника, которая состоялась после заката.



Кроме того, в честь дня рождения звезда порадовала поклонников новой песней — Ольга выпустила трек «Очень хорошо». «Не нарушаю традиций. Мой день рождения — и подарок для вас всех. Лучшим подарком будет, если вам всем будет сегодня и всегда очень хорошо», — написала Бузова в своем микроблоге.



Woman.ru поздравляет Ольгу с днем рождения и желает ей успехов в творчестве, карьере и, конечно же, любви!