Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Юлия Высоцкая опубликовала первое фото своего венчания с Андреем Кончаловским

В минувшие выходные стало известно, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, которые живут в браке уже более 20 лет, решили обвенчаться. Первым кадром с торжества актриса поделилась в своем микроблоге. 
  • Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский
    1 2 3 4 5
    Юлия Высоцкая поделилась с интернет-пользователями первым фото с венчания
    Смотреть галерею

Юлию Высоцкую и Андрея Кончаловского по праву считают одной из самых крепких пар отечественного кинематографа. Несмотря на внушительную (36 лет) разницу в возрасте, супруги больше 20 лет счастливы в браке. Актриса и режиссер неоднократно признавались, что по-прежнему испытывают друг к другу такие же нежные чувства, как и в начале отношений. Однако недавно Юлия и Андрей решились на неожиданный шаг.

По сообщениям российских СМИ, Высоцкая и Кончаловский обвенчались в Троицком соборе города Пскова. А вскоре после этого в Сети появилось первое фото торжества. 

На снимке, который актриса опубликовала в инстаграм-историях, она сидит за столом, прикрыв лицо руками. Снимок, судя по всему, был сделан уже во время застолья. 

Интернет-пользователи продолжают активно поздравлять Кончаловского и Высоцкую с этим счастливым событием в их семейной жизни. Юлия пока не готова говорить с журналистами по поводу своего венчания с Андреем. 

Перейти к обсуждению 10


21 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, Persona Stars, Instagram
Теги

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ну 81 да пора батюшку звать грехи завещание венчание

  • На самом деле, по ней не скажешь, что он годится ей в отцы. Вот так жить со стариком.

  • Андрюша уже на ладан дышит, видать. Как можно было вот так всю жизнь прожить с дедом. Любовь, конечно. Любовь и страсть )))

  • Гость

    На самом деле, по ней не скажешь, что он годится ей в отцы. Вот так жить со стариком.

    Ну, в принципе, она нормально вполне выглядит, да и он тоже, но фото странное и что это за жуткие розочки?)

  • Он старше отца моего..а она моложе меня на 6 лет..В голове просто не укладывается. .

  • С на фоне такого мужжжжчины и в полтос будешь выглядеть девочкой. Разница в возрасте будет молодить всегда, и не надо ни филеров, ни ботокса))))). Поставьте мысленно рядом с Высоцкой Данилу Козловского, к примеру, - и композиция резко поменяется))) но, объективно, у неё от природы очень удачная внешность- черты лица мелкие и миловидные, стареть будет красиво. Ну и то, что худая и подтянутая..... эх, молодец, что сказать.

  • Гость

    На самом деле, по ней не скажешь, что он годится ей в отцы. Вот так жить со стариком.

    Он ей не в отцы годится, а в деды. Моя бабушка выглядит точно так же, ей 94, мне 44.

  • Алла

    С на фоне такого мужжжжчины и в полтос будешь выглядеть девочкой. Разница в возрасте будет молодить всегда, и не надо ни филеров, ни ботокса))))). Поставьте мысленно рядом с Высоцкой Данилу Козловского, к примеру, - и композиция резко поменяется))) но, объективно, у неё от природы очень удачная внешность- черты лица мелкие и миловидные, стареть будет красиво. Ну и то, что худая и подтянутая..... эх, молодец, что сказать.

    У него тоже мелкие черты лица и он худощавый, но выглядит на 10 лет старше. Ливанову 83 года, но он намного лучше выглядит, он бодр, энергичен, речь прекрасная и реакции все быстрые, работает по сей день. А этот....спит и уже интервью дать не может, устает через 15 минут.

  • Такое впечатление, что ее кто-то обидел или подсидел, и она доказывает чего-то. Вот зачем эти фотографии в таком контексте со старым человеком, на которых он еле стоит? Понятно же, что они не муж и жена, нет там никаких супружеских отношений. Она для него, как сиделка. Зачем изображать поцелуи?

  • Гость

    Такое впечатление, что ее кто-то обидел или подсидел, и она доказывает чего-то. Вот зачем эти фотографии в таком контексте со старым человеком, на которых он еле стоит? Понятно же, что они не муж и жена, нет там никаких супружеских отношений. Она для него, как сиделка. Зачем изображать поцелуи?

    Настоящая любовь - это соединение душ, а не тел. Чтобы мы не говорили, они вместе больше 20 лет, пережили вместе и счастье, большое горе, а это много значит..

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 365

Новое за неделю

20 новых тем

Популярное за неделю

20 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.