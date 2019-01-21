Юлия Высоцкая опубликовала первое фото своего венчания с Андреем Кончаловским

Юлию Высоцкую и Андрея Кончаловского по праву считают одной из самых крепких пар отечественного кинематографа. Несмотря на внушительную (36 лет) разницу в возрасте, супруги больше 20 лет счастливы в браке. Актриса и режиссер неоднократно признавались, что по-прежнему испытывают друг к другу такие же нежные чувства, как и в начале отношений. Однако недавно Юлия и Андрей решились на неожиданный шаг.
По сообщениям российских СМИ, Высоцкая и Кончаловский обвенчались в Троицком соборе города Пскова. А вскоре после этого в Сети появилось первое фото торжества.
Интернет-пользователи продолжают активно поздравлять Кончаловского и Высоцкую с этим счастливым событием в их семейной жизни. Юлия пока не готова говорить с журналистами по поводу своего венчания с Андреем.