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Виктория Боня намекнула на новый роман

Не так давно Виктория Боня рассказала о том, что уже долгое время не занимается сексом. Однако вскоре после этого ведущая дала понять, что возлюбленный у нее все же есть. 

После расставания с Алексом Смерфитом личная жизни Виктории Бони не перестает бурлить страстями. Однако не так давно, по словам самой ведущей, наступило затишье. В одном из последних своих интервью она признавалась, что у нее уже несколько месяцев не было интимной близости. «Если у меня перерыв и нет отношений в течение 3-4, а то и 5-6 месяцев, я буду накапливать в себе эту (сексуальную — прим. Woman.ru) энергию. Зато мой следующий мужчина почувствует себя особенным», — заявляла Виктория. 

Однако сейчас, судя по всему, у Бони все же появился возлюбленный. В инстаграм-историях она опубликовала несколько снимков, на которых позирует вместе с избранником. 

Из-за того, что предполагаемый бойфренд Виктории стоит спиной, поклонники не имели возможности разглядеть его лица. Впрочем, обычно интернет-пользователям довольно быстро удается узнать, с кем же проводит время их любимица. 

Однако некоторые поклонники надеются, что в этот раз сама Боня не будет намеренно прятать бойфренда. 

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21 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Виктория Боня

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17 комментариев Добавить комментарий
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  • Вычисли ли Боня твоего мужчину! одобряем если это он.

  • Красивая женщина.

  • Можно выдохнуть есть у Бони секс еще и на зависть всем.

  • Молодой страсный кавказец ммм.

  • Если Боне с ним хорошо мы счастливы за нее.

  • Давно уже вычислили его..Молодой,сильно моложе,чеченец,спортсмен,вроде он во Франции живет давно..

  • Да, это принц на белом коне!

  • Гость

    Да, это принц на белом коне!

    Нохчи принц.

  • Гость

    Давно уже вычислили его..Молодой,сильно моложе,чеченец,спортсмен,вроде он во Франции живет давно..

    Самое то для тела и души а там время покажет как все сложится.

  • Идеальный выбор для секса!

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