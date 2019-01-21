Виктория Боня намекнула на новый роман

После расставания с Алексом Смерфитом личная жизни Виктории Бони не перестает бурлить страстями. Однако не так давно, по словам самой ведущей, наступило затишье. В одном из последних своих интервью она признавалась, что у нее уже несколько месяцев не было интимной близости. «Если у меня перерыв и нет отношений в течение 3-4, а то и 5-6 месяцев, я буду накапливать в себе эту (сексуальную — прим. Woman.ru) энергию. Зато мой следующий мужчина почувствует себя особенным», — заявляла Виктория.
Из-за того, что предполагаемый бойфренд Виктории стоит спиной, поклонники не имели возможности разглядеть его лица. Впрочем, обычно интернет-пользователям довольно быстро удается узнать, с кем же проводит время их любимица.
Однако некоторые поклонники надеются, что в этот раз сама Боня не будет намеренно прятать бойфренда.