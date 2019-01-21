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«Выглядят одногодками»: интернет-пользователи обсуждают неправдоподобно молодую Пугачеву на новом фото с Галкиным

В последнее время фанаты Аллы Пугачевой замечают, что она будто молодеет день ото дня. Однако из-за нового фото, которое опубликовал в своем микроблоге Максим Галкин, фолловеры заподозрили, что все дело в ретуши. 

Больше двух лет назад Алла Пугачева взяла себя в руки и довольно сильно похудела, а сразу после этого стала выглядеть намного моложе своего реального возраста. Да и одеваться Примадонна стала не в безразмерные сценические наряды, а в самые модные аутфиты, включающие в себя и мини. Интернет-пользователи не устают восхищаться тем, как выглядит артистка, и каждый раз оставляют сотни комментариев с комплиментами. Однако недавнее фото, опубликованное в Инстаграме Галкина, вызвало у них вопросы. 

На снимке, выложенном в Сеть, Алла позирует с Максимом и двумя своими детьми — Лизой и Гарри. 

Фолловеры обратили внимание на кожу лица Примадонны. «Кто виноват в таком расцвете Галкин или фотошоп», «Выглядят на фото одногодками, странно даже», «Алле не нужно так много ретуши, выглядит же неестественно!» — написали фанаты в комментариях к снимку.

Однако многие интернет-пользователи все же не стали обращаться внимание на такие детали снимка. 

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21 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Starface, Instagram
Теги

Максим Галкин, Алла Пугачева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • и почему у них так дети похожи. Пугачева Киркоров Стоцкая, пацаны просто близнецы. там один биоматериал на всех что ли.

  • Потому что брали оптом, вскладчину.

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