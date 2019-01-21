«Выглядят одногодками»: интернет-пользователи обсуждают неправдоподобно молодую Пугачеву на новом фото с Галкиным

В последнее время фанаты Аллы Пугачевой замечают, что она будто молодеет день ото дня. Однако из-за нового фото, которое опубликовал в своем микроблоге Максим Галкин, фолловеры заподозрили, что все дело в ретуши.

1 2 3 4 5 6 В Сети обсуждают новое фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Больше двух лет назад Алла Пугачева взяла себя в руки и довольно сильно похудела, а сразу после этого стала выглядеть намного моложе своего реального возраста. Да и одеваться Примадонна стала не в безразмерные сценические наряды, а в самые модные аутфиты, включающие в себя и мини. Интернет-пользователи не устают восхищаться тем, как выглядит артистка, и каждый раз оставляют сотни комментариев с комплиментами. Однако недавнее фото, опубликованное в Инстаграме Галкина, вызвало у них вопросы.

На снимке, выложенном в Сеть, Алла позирует с Максимом и двумя своими детьми — Лизой и Гарри.

Фолловеры обратили внимание на кожу лица Примадонны. «Кто виноват в таком расцвете Галкин или фотошоп», «Выглядят на фото одногодками, странно даже», «Алле не нужно так много ретуши, выглядит же неестественно!» — написали фанаты в комментариях к снимку.



Однако многие интернет-пользователи все же не стали обращаться внимание на такие детали снимка.