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Ким Кардашьян устроила в честь первого дня рождения Чикаго вечеринку в стиле «Алисы в Стране чудес»

Ким Кардашьян устроила шикарную вечеринку по случаю первого дня рождения своей дочери Чикаго. В доме звездного семейства была воссоздана атмосфера сказки Льюиса Кэрролла.

Когда речь идет об организации вечеринок, семейству Кардашьян нет равных.
Поэтому неудивительно, что первый день рождения Чикаго Уэст, младшей дочери Ким и Канье, прошел грандиозно.

Темой праздника стала сказка «Алиса в Стране чудес». Специально для этого двор дома Кардашьян-Уэст на днях превратился в огромный лабиринт из искусственной травы с ярко-красными розами. За отличное настроение именинницы и ее гостей отвечали костюмированные персонажи — сама Алиса и Червонная Королева.

Звездные родители позаботились о том, чтобы детям было интересно, поэтому на торжестве были организованы специальные игровые зоны: стол для чаепития и доска с гигантскими шахматами.

Нашлось место столам для рукоделия, где малыши смогли перекрасить белые розы в красный цвет и сделать себе странные головные уборы (такие, как у Безумного Шляпника).

Сладости, разумеется, тоже были тематические: печенья и пирожные, например, — в форме игровых карт и карманных часов Белого Кролика, а огромный именинный торт украсил съедобный Чеширский Кот.

Несмотря на то, что список гостей в основном состоял из детей, на празднике все же появились некоторые знаменитости. Среди них — Крисси Тейген и Джон Ледженд, которые пришли со своими наследниками Луной и Майлзом.

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21 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Семейство Кардашьян, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Норт Уэст, Сэйнт Уэст, Чикаго Уэст, Крисси Тейген, Джон Ледженд

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