Ким Кардашьян устроила в честь первого дня рождения Чикаго вечеринку в стиле «Алисы в Стране чудес»

Когда речь идет об организации вечеринок, семейству Кардашьян нет равных.
Поэтому неудивительно, что первый день рождения Чикаго Уэст, младшей дочери Ким и Канье, прошел грандиозно.
Темой праздника стала сказка «Алиса в Стране чудес». Специально для этого двор дома Кардашьян-Уэст на днях превратился в огромный лабиринт из искусственной травы с ярко-красными розами. За отличное настроение именинницы и ее гостей отвечали костюмированные персонажи — сама Алиса и Червонная Королева.
Нашлось место столам для рукоделия, где малыши смогли перекрасить белые розы в красный цвет и сделать себе странные головные уборы (такие, как у Безумного Шляпника).
Сладости, разумеется, тоже были тематические: печенья и пирожные, например, — в форме игровых карт и карманных часов Белого Кролика, а огромный именинный торт украсил съедобный Чеширский Кот.
Несмотря на то, что список гостей в основном состоял из детей, на празднике все же появились некоторые знаменитости. Среди них — Крисси Тейген и Джон Ледженд, которые пришли со своими наследниками Луной и Майлзом.