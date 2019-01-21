Ким Кардашьян устроила в честь первого дня рождения Чикаго вечеринку в стиле «Алисы в Стране чудес»

Ким Кардашьян устроила шикарную вечеринку по случаю первого дня рождения своей дочери Чикаго. В доме звездного семейства была воссоздана атмосфера сказки Льюиса Кэрролла.

1 2 3 4 5 6 Дочери Ким Карадашьян и Канье Уэста Чикаго исполнился один год

Когда речь идет об организации вечеринок, семейству Кардашьян нет равных.

Поэтому неудивительно, что первый день рождения Чикаго Уэст, младшей дочери Ким и Канье, прошел грандиозно.



Темой праздника стала сказка «Алиса в Стране чудес». Специально для этого двор дома Кардашьян-Уэст на днях превратился в огромный лабиринт из искусственной травы с ярко-красными розами. За отличное настроение именинницы и ее гостей отвечали костюмированные персонажи — сама Алиса и Червонная Королева.

Звездные родители позаботились о том, чтобы детям было интересно, поэтому на торжестве были организованы специальные игровые зоны: стол для чаепития и доска с гигантскими шахматами.

Нашлось место столам для рукоделия, где малыши смогли перекрасить белые розы в красный цвет и сделать себе странные головные уборы (такие, как у Безумного Шляпника).



Сладости, разумеется, тоже были тематические: печенья и пирожные, например, — в форме игровых карт и карманных часов Белого Кролика, а огромный именинный торт украсил съедобный Чеширский Кот.



Несмотря на то, что список гостей в основном состоял из детей, на празднике все же появились некоторые знаменитости. Среди них — Крисси Тейген и Джон Ледженд, которые пришли со своими наследниками Луной и Майлзом.