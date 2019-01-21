«Джон Сноу или йети»: подписчики обсуждают новую шубу Елены Темниковой

Елена Темникова выложила в Инстаграм фотографию в новой шубе. Подписчики певицы гадают, кого она в ней больше напоминает — снежного человека или персонажа популярного сериала.

1 2 3 4 5 Новая шуба Елены Темниковой привлекла внимание пользователей Сети

На днях певица Елена Темникова поделилась с подписчиками Инстаграма серией снимков: на них певица позирует в белой объемной шубе.

Темникова шутливо подписала публикацию, сравнив себя с главным героем «Игры Престолов» и мифологическим снежным человеком.

«Джон Сноу или йети? В моей шубе только два варианта. Голосуй», — обратилась к фанатам певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Подписчики с увлечением принялись комментировать новую публикацию Елены: «Йети! Так веселей», «Вылитый Сноу, без вариантов», «Ты скорее не Джон, а Санса — Леди Винтерфела». Однако среди фолловеров Темниковой нашлись и те, кто выдвинул собственные версии: «А как же Чубакка?», «Белый медведь», «Смолфут, это мультяшный герой такой».



Напомним, что недавно Елена Темникова призналась, почему она часто ретуширует фото, прежде чем выложить его в Сеть.