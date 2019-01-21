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«Джон Сноу или йети»: подписчики обсуждают новую шубу Елены Темниковой

Елена Темникова выложила в Инстаграм фотографию в новой шубе. Подписчики певицы гадают, кого она в ней больше напоминает  — снежного человека или персонажа популярного сериала.

На днях певица Елена Темникова поделилась с подписчиками Инстаграма серией снимков: на них певица позирует в белой объемной шубе.

Темникова шутливо подписала публикацию, сравнив себя с главным героем «Игры Престолов» и мифологическим снежным человеком.

«Джон Сноу или йети? В моей шубе только два варианта. Голосуй», — обратилась к фанатам певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики с увлечением принялись комментировать новую публикацию Елены: «Йети! Так веселей», «Вылитый Сноу, без вариантов», «Ты скорее не Джон, а Санса — Леди Винтерфела». Однако среди фолловеров Темниковой нашлись и те, кто выдвинул собственные версии: «А как же Чубакка?»,  «Белый медведь», «Смолфут, это мультяшный герой такой».

Напомним, что недавно Елена Темникова призналась, почему она часто ретуширует фото, прежде чем выложить его в Сеть. 

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21 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Елена Темникова, Кит Харингтон

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