«Джон Сноу или йети»: подписчики обсуждают новую шубу Елены Темниковой

На днях певица Елена Темникова поделилась с подписчиками Инстаграма серией снимков: на них певица позирует в белой объемной шубе.
«Джон Сноу или йети? В моей шубе только два варианта. Голосуй», — обратилась к фанатам певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Подписчики с увлечением принялись комментировать новую публикацию Елены: «Йети! Так веселей», «Вылитый Сноу, без вариантов», «Ты скорее не Джон, а Санса — Леди Винтерфела». Однако среди фолловеров Темниковой нашлись и те, кто выдвинул собственные версии: «А как же Чубакка?», «Белый медведь», «Смолфут, это мультяшный герой такой».
Напомним, что недавно Елена Темникова призналась, почему она часто ретуширует фото, прежде чем выложить его в Сеть.