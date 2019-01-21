«Здесь мне 19 лет»: Мария Погребняк выложила архивное фото

Недавно Мария Погребняк опубликовала в своем Инстаграме архивный снимок, на котором позирует вместе со старшим сыном Артемом. Как пояснила жена футболиста, на этой фотографии ей нет и 20 лет.

1 2 3 4 5 Мария Погребняк опубликовала в Сети фото, на котором ей всего 19 лет

Мария Погребняк — одна из самых популярных в Инстаграме жен российских футболистов. А по количеству подписчиков в соцсетях она обходит даже собственного мужа Павла. С фолловерами дизайнер регулярно делится своими творческими идеями, бьюти-хаками, секретами счастливой семейной жизни. Однако больше всего подписчиков Марии интересует то, как она выглядела в молодости и после первой беременности.

Погребняк решила опубликовать в микроблоге фото, сделанное через несколько месяцев после первых родов.

«А тут я пытаюсь понять, что же делать с ребенком. Теперь #яжемать. Здесь мне 19 лет», — подписала снимок Мария (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



«Тебе с щечками больше идет», «Красивая тут очень», «Очень красивая и тогда и сейчас», «Выглядишь очень естественно», — восхищаются фолловеры в комментариях. Впрочем, были среди подписчиков Погребняк и те, кто считает, что с тех пор она почти не изменилась. А как думаете вы?