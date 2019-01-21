Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Сын Анджелины Джоли Мэдокс хочет переехать в отдельную квартиру в Лос-Анджелесе

Семейная драма Анджелины Джоли продолжается. Недавно стало известно, что сын актрисы Мэдокс хочет съехать из родительского дома.
  • Анджелина Джоли, Мэдокс Джоли-Питт
    1 2 3 4 5
    Западные СМИ сообщают, что старший сын Анджелины Джоли Мэдокс собирается покинуть отчий дом
    Смотреть галерею

Западные СМИ сообщают, что сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэдокс устал от постоянных скандалов между своими родителями, поэтому решил начать самостоятельную жизнь.

«Как бы сильно Мэдокс ни любил свою маму, он хочет быть сам по себе», — сообщил близкий к семье источник изданию RadarOnline. По информации инсайдера, 17-летний юноша твердо намерен съехать и подыскать собственное жилье в Лос-Анджелесе.

Журналисты сообщают, что идея Мэдокса шокировала Анджелину, которая привыкла полностью контролировать своих детей.

Известно, что Мэдокс пока не планирует поступать в колледж. По информации источника, парень мечтает сначала «найти себя». Также не так давно СМИ сообщали о планах сына Джоли переехать в Южную Корею.

Сейчас Мэдокс ждет согласия матери, ведь он все еще несовершеннолетний. Инсайдер подчеркнул, что молодой человек, вероятно, все же добьется своего.

Перейти к обсуждению


21 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Брэд Питт, Мэдокс Джоли-Питт, Анджелина Джоли

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 365

Новое за неделю

20 новых тем

Популярное за неделю

20 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.