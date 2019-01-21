Сын Анджелины Джоли Мэдокс хочет переехать в отдельную квартиру в Лос-Анджелесе

Западные СМИ сообщают, что сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэдокс устал от постоянных скандалов между своими родителями, поэтому решил начать самостоятельную жизнь.
«Как бы сильно Мэдокс ни любил свою маму, он хочет быть сам по себе», — сообщил близкий к семье источник изданию RadarOnline. По информации инсайдера, 17-летний юноша твердо намерен съехать и подыскать собственное жилье в Лос-Анджелесе.
Известно, что Мэдокс пока не планирует поступать в колледж. По информации источника, парень мечтает сначала «найти себя». Также не так давно СМИ сообщали о планах сына Джоли переехать в Южную Корею.
Сейчас Мэдокс ждет согласия матери, ведь он все еще несовершеннолетний. Инсайдер подчеркнул, что молодой человек, вероятно, все же добьется своего.