«Он оскорблял меня»: экс-участница «Холостяка» подтвердила новость о расставании с Денисом Лебедевым

Отношения Дениса Лебедева и Аллы Лагутиной дали трещину куда раньше, чем предполагали интернет-пользователи. На днях стало известно, что влюбленные уже не вместе.

1 2 3 4 5 Денис Лебедев снова стал одинок

Денис Лебедев и Алла Лагутина познакомились в Инстаграме, а впервые увиделись уже в середине ноября 2018 года. После встречи с экс-участницей «Холостяка» победитель шоу «Замуж за Бузову» оставил свои попытки вернуть расположение известной певицы, ради которой он шел на проект, и полностью сосредоточиться на новой знакомой. Вскоре стало известно, что Денис и Алла встречаются.



Они вместе отпраздновали Новый год, периодически публиковали совместные фото и даже успели дать интервью, в котором подробным образом рассказывали о знакомстве и зарождении отношений.

Однако продлилось все это недолго. Недавно стало известно, что Лебедев и Лагутина расстались. Первым об этом сообщил экс-участник «Замуж за Бузову».

Во время прямого эфира в Инстаграме бизнесмен дал понять, что они с избранницей больше не вместе. Вскоре эту информацию прокомментировала и Алла: «В мой адрес с его стороны были довольно жесткие высказывания, он оскорблял меня». По словам Лагутиной, у них с Лебедевым были слишком разные характеры.