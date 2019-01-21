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«Он оскорблял меня»: экс-участница «Холостяка» подтвердила новость о расставании с Денисом Лебедевым

Отношения Дениса Лебедева и Аллы Лагутиной дали трещину куда раньше, чем предполагали интернет-пользователи. На днях стало известно, что влюбленные уже не вместе.

Денис Лебедев и Алла Лагутина познакомились в Инстаграме, а впервые увиделись уже в середине ноября 2018 года. После встречи с экс-участницей «Холостяка» победитель шоу «Замуж за Бузову» оставил свои попытки вернуть расположение известной певицы, ради которой он шел на проект, и полностью сосредоточиться на новой знакомой. Вскоре стало известно, что Денис и Алла встречаются. 

Они вместе отпраздновали Новый год, периодически публиковали совместные фото и даже успели дать интервью, в котором подробным образом рассказывали о знакомстве и зарождении отношений. 

Однако продлилось все это недолго. Недавно стало известно, что Лебедев и Лагутина расстались. Первым об этом сообщил экс-участник «Замуж за Бузову».

Во время прямого эфира в Инстаграме бизнесмен дал понять, что они с избранницей больше не вместе. Вскоре эту информацию прокомментировала и Алла: «В мой адрес с его стороны были довольно жесткие высказывания, он оскорблял меня». По словам Лагутиной, у них с Лебедевым были слишком разные характеры. 

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21 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram, VK.com
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Денис Лебедев

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