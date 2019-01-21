Елизавета Боярская посетила первое светское мероприятие после родов

Спустя два месяца после родов Елизавета Боярская вышла в свет. Актриса на днях появилась на премьере мультфильма «Волки и овцы: Ход свиньей», в котором озвучивала главную роль.

1 2 3 4 5 Елизавета Боярская впервые после родов вышла в свет

Премьера мультфильма «Волки и овцы: Ход свиньей» в Санкт-Петербурге стала первым светским мероприятием, которое Елизавета Боярская посетила после вторых родов. Актриса и ее муж Максим Матвеев озвучили главные роли в этой кинокартине.



Новостью о том, что один из персонажей заговорит ее голосом, актриса поделилась в своем Инстаграме.

«Вот такую красотку-волчицу Бьянку мне посчастливилось озвучить. В кинотеатрах страны с 24 января!» — написала Елизавета.

В одном из своих последних интервью актриса призналась, что вместе со своим старшим сыном Андреем она уже посмотрела первую часть. Теперь мальчик с нетерпением ждет выхода серии, в которой персонажи заговорят голосами его родителей.