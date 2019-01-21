Елизавета Боярская посетила первое светское мероприятие после родов

Премьера мультфильма «Волки и овцы: Ход свиньей» в Санкт-Петербурге стала первым светским мероприятием, которое Елизавета Боярская посетила после вторых родов. Актриса и ее муж Максим Матвеев озвучили главные роли в этой кинокартине.
Новостью о том, что один из персонажей заговорит ее голосом, актриса поделилась в своем Инстаграме.
В одном из своих последних интервью актриса призналась, что вместе со своим старшим сыном Андреем она уже посмотрела первую часть. Теперь мальчик с нетерпением ждет выхода серии, в которой персонажи заговорят голосами его родителей.