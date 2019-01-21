Харпер Бекхэм уже готовит своему отцу завтраки

В семействе Бехэмов подрастает хозяйка. На днях Дэвид выложил фотографию своей дочери Харпер, которая в фартуке готовит сэндвич для своего папы.

1 2 3 4 5 Семилетняя Харпер Бекхэм готовит завтраки для своего папы

Виктория и Дэвид Бекхэмы часто радуют подписчиков теплыми домашними фотографиями. Недавно футболист разместил в Инстаграме новый снимок, который умилил его подписчиков (и нас тоже, по правде говоря).



На черно-белой фотографии его 7-летняя дочь Харпер в фартуке старательно готовит на кухне.

«Мой маленький шеф-повар, спасибо за сэндвич с беконом. Берегись, Гордон Рамзи», — подписал публикацию Бекхэм.

Кстати, семьи Дэвида и Гордона Рамзи давно дружат семьями. Шесть лет назад футболист и шеф-повар даже открыли совместный ресторан Union Street Café в Лондоне. Кто знает, может быть, именно Рамзи учит Харпер азам кулинарного мастерства?



Отметим, что Харпер также проявляет интерес к моде и косметике. Недавно Виктория Бекхэм показала, как они с дочерью провели время в салоне красоты.

