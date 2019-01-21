Харпер Бекхэм уже готовит своему отцу завтраки

Виктория и Дэвид Бекхэмы часто радуют подписчиков теплыми домашними фотографиями. Недавно футболист разместил в Инстаграме новый снимок, который умилил его подписчиков (и нас тоже, по правде говоря).
На черно-белой фотографии его 7-летняя дочь Харпер в фартуке старательно готовит на кухне.
Кстати, семьи Дэвида и Гордона Рамзи давно дружат семьями. Шесть лет назад футболист и шеф-повар даже открыли совместный ресторан Union Street Café в Лондоне. Кто знает, может быть, именно Рамзи учит Харпер азам кулинарного мастерства?
Отметим, что Харпер также проявляет интерес к моде и косметике. Недавно Виктория Бекхэм показала, как они с дочерью провели время в салоне красоты.