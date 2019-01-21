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«Юлия одержима Андреем»: Аршавина эмоционально высказалась о Барановской

После расставания Аршавиных социальные сети экс-супруги футболиста разрываются от обилия вопросов. Недавно Алиса согласилась с одним из комментаторов, который предположил, что Юлия Барановская сделала приворот, чтобы удержать спортсмена.
  • Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)
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    Экс-жена Андрея Аршавина Алиса заявила, что Юлия Барановская до сих пор одержима Андреем
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В декабре прошлого года в Сети появилась видеозапись, которая свидетельствовала об изменах Андрея Аршавина жене. В ролике видно, как футболист веселится с двумя девушками. В начале 2019 года журналистам удалось узнать, что Аршавины уже официально разведены — Алиса не смогла простить супругу неверность. 

С детьми, которых родила Андрею Аршавину Юлия Барановская, футболист не виделся около пяти лет. Однако после разрыва с Алисой спортсмен все-таки встретился с наследниками. Публика ждала, какой же будет реакция Алисы Аршавиной. 

На странице экс-супруги спортсмена один из фолловеров предположил, что Юлия приворожила Андрея. Аршавина с этой мыслью согласилась.

«Одержима она моим мужем точно до сих пор, 6 лет прошло, а она все время говорит о нем  упоминает при любом возможном случае», — ответила незнакомцу журналистка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, что недавно Алиса Аршавина откровенно рассказала о разрыве с футболистом. Она отметила, что экс-супруг не выходит с ней на связь и не желает общаться с полуторагодовалой дочерью Есенией.

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21 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Алиса Аршавина (Казьмина), Андрей Аршавин, Юлия Барановская

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Приворот - это бред, конечно. Но то, что постоянно трындит о нем - это правда

  • Одержима моим мужем.хаааа. Ну как бы она может быть одержима также как и эта Алиса была одержима им и фактор наличия своих троих детей у Барановской от Аршавина эта Алиса намерено не упомянула. Это от скромности, вы как думали. Самое смешное, что Андрюшка уже не муж Алисы, а она его своим называет. Кто тут ещё одержим😆 у Барановской карьера поперла, ибо брошенок с детьми всем жаль. А вот скверной Алисе теперь только предстоит пиарится на своём жалком положении. Правда сочувствия и коммерческих предложений ей как своих ушек не видать. Слишком она глупа и агрессивна.

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