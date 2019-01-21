«Юлия одержима Андреем»: Аршавина эмоционально высказалась о Барановской

После расставания Аршавиных социальные сети экс-супруги футболиста разрываются от обилия вопросов. Недавно Алиса согласилась с одним из комментаторов, который предположил, что Юлия Барановская сделала приворот, чтобы удержать спортсмена.

1 2 3 4 Экс-жена Андрея Аршавина Алиса заявила, что Юлия Барановская до сих пор одержима Андреем

В декабре прошлого года в Сети появилась видеозапись, которая свидетельствовала об изменах Андрея Аршавина жене. В ролике видно, как футболист веселится с двумя девушками. В начале 2019 года журналистам удалось узнать, что Аршавины уже официально разведены — Алиса не смогла простить супругу неверность.



С детьми, которых родила Андрею Аршавину Юлия Барановская, футболист не виделся около пяти лет. Однако после разрыва с Алисой спортсмен все-таки встретился с наследниками. Публика ждала, какой же будет реакция Алисы Аршавиной.



На странице экс-супруги спортсмена один из фолловеров предположил, что Юлия приворожила Андрея. Аршавина с этой мыслью согласилась.

«Одержима она моим мужем точно до сих пор, 6 лет прошло, а она все время говорит о нем упоминает при любом возможном случае», — ответила незнакомцу журналистка (орфография и пунктуация автора сохранены).



Напомним, что недавно Алиса Аршавина откровенно рассказала о разрыве с футболистом. Она отметила, что экс-супруг не выходит с ней на связь и не желает общаться с полуторагодовалой дочерью Есенией.

