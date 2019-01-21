Анастасия Тарасова ответила, заключила ли брачный контракт

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в начале 2018-го. В июле прошлого года супруги стали родителями дочки Миланы. Молодая мама активно ведет свою страничку в Инстаграме и время от времени отвечает на вопросы подписчиков.
Недавно Анастасия рассказала о деталях своего брака. На вопрос о том, заключен ли между ней и Дмитрием брачный контракт, девушка ответила решительное «нет».
Напомним, недавно Тарасова показала кадры с церемонии бракосочетания. «Наш путь начался на позитивной ноте, и впереди еще множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым», — обратилась тогда к супругу Тарасова.
Бузова начнет жечь Куршавель после этих откровений....