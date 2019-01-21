Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия Тарасова ответила, заключила ли брачный контракт

Анастасия Тарасова время от времени отвечает на вопросы своих подписчиков в Инстаграме. Недавно девушка поведала, связывает ли ее и супруга брачный договор.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в начале 2018-го. В июле прошлого года супруги стали родителями дочки Миланы. Молодая мама активно ведет свою страничку в Инстаграме и время от времени отвечает на вопросы подписчиков.

Недавно Анастасия рассказала о деталях своего брака. На вопрос о том, заключен ли между ней и Дмитрием брачный контракт, девушка ответила решительное «нет».

Напомним, недавно Тарасова показала кадры с церемонии бракосочетания. «Наш путь начался на позитивной ноте, и впереди еще множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым», — обратилась тогда к супругу Тарасова.  

Перейти к обсуждению 5


21 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Бузова начнет жечь Куршавель после этих откровений....

  • Как Тарасов в инстаграме хорошеет, прям жгучим брюнетом становится. Уже Настю по "красоте" обогнал. Надеюсь, и дочу они не обижают, приукрашивают)))

  • Что там заключать, все на мать записано).

  • Наш путь начался на позитивной ноте... О свадьбе с любимым написано, будто о субботнике... Настя такая Настя. Слон в посудной лавке.

  • А по теме - нечего обсуждать, все же знают, что Костенко и искренность - в разных измерениях.))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 366

Новое за неделю

15 новых тем

Популярное за неделю

15 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.