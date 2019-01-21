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Женщина, пострадавшая в аварии по вине принца Филиппа, требует от него извинений

Несколько дней назад автомобиль с 97-летним принцем Филиппом за рулем перевернулся на дороге. Женщина, которая получила травмы вследствие аварии, так и не дождалась извинений от супруга Елизаветы II. 
Принц Филипп не извинился перед пострадавшими в аварии, произошедшей по его вине 
Принц Филипп не извинился перед пострадавшими в аварии, произошедшей по его вине 

Несколько дней назад принц Филипп попал в серьезное ДТП. Выезжая на трассу, супруг Елизаветы II столкнулся с другой машиной, в результате чего автомобиль перевернулся. Ранее сообщалось, что виновник аварии и трое пострадавших, находившихся в автомобиле, в который врезался принц Филипп, получили незначительные травмы и чувствуют себя удовлетворительно.

Эмма Фэйрвезер сломала запястье вследствие аварии 
Эмма Фэйрвезер сломала запястье вследствие аварии 

Однако на днях Эмма Фэйрвезер, сломавшая вследствие аварии запястье, рассказала изданию The Sunday Mirror о деталях ДТП. Женщина призналась, что до сих пор не получила извинений ни от принца, ни от официальных представителей британской королевской семьи.

«Мне просто повезло остаться в живых, а он даже не посчитал нужным попросить прощения. Мне нравится королева и ее супруг, но они просто меня проигнорировали. Я понимаю, что у них очень много дел, но извинение не заняло бы и пары минут», — сказала пострадавшая журналистам.

ДТП в участием принца Филиппа произошло 18 января 
ДТП в участием принца Филиппа произошло 18 января 

Помимо Эммы, в машине находилась ее подруга и ее девятимесячная дочь. К счастью, их здоровью сейчас ничего не угрожает. Кроме того, женщина отметила, что в день аварии было облачно, хотя главной причиной ДТП называют то, что принца Филиппа ослепил луч солнца, из-за чего он на некоторое время потерял контроль над автомобилем. 

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21 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А вот этого от них совсем не ожидал... Совсем не по королевски! Это ведь не сложно. Ведь о людях судят по их поступкам. Что тогда о других рассуждать,если старейшие представители королевской семьи так поступают.

  • Вот тебе и все равны в Европе. Человек пострадал, а у этого маразматика даже удостоверение не отобрали и компенсацию пострадавшей тоже никто платить не собирается видимо?

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