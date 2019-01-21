Женщина, пострадавшая в аварии по вине принца Филиппа, требует от него извинений

Несколько дней назад автомобиль с 97-летним принцем Филиппом за рулем перевернулся на дороге. Женщина, которая получила травмы вследствие аварии, так и не дождалась извинений от супруга Елизаветы II.



Принц Филипп не извинился перед пострадавшими в аварии, произошедшей по его вине

Несколько дней назад принц Филипп попал в серьезное ДТП. Выезжая на трассу, супруг Елизаветы II столкнулся с другой машиной, в результате чего автомобиль перевернулся. Ранее сообщалось, что виновник аварии и трое пострадавших, находившихся в автомобиле, в который врезался принц Филипп, получили незначительные травмы и чувствуют себя удовлетворительно.

Эмма Фэйрвезер сломала запястье вследствие аварии

Однако на днях Эмма Фэйрвезер, сломавшая вследствие аварии запястье, рассказала изданию The Sunday Mirror о деталях ДТП. Женщина призналась, что до сих пор не получила извинений ни от принца, ни от официальных представителей британской королевской семьи.



«Мне просто повезло остаться в живых, а он даже не посчитал нужным попросить прощения. Мне нравится королева и ее супруг, но они просто меня проигнорировали. Я понимаю, что у них очень много дел, но извинение не заняло бы и пары минут», — сказала пострадавшая журналистам.

ДТП в участием принца Филиппа произошло 18 января

Помимо Эммы, в машине находилась ее подруга и ее девятимесячная дочь. К счастью, их здоровью сейчас ничего не угрожает. Кроме того, женщина отметила, что в день аварии было облачно, хотя главной причиной ДТП называют то, что принца Филиппа ослепил луч солнца, из-за чего он на некоторое время потерял контроль над автомобилем.