Гоша Куценко жалеет, что изменил Марии Порошиной

Гоша Куценко и Мария Порошина жили вместе в студенческие годы. У пары родилась дочь Полина, которой сейчас 22 года. Знаменитости расстались из-за измены Куценко. На днях актер откровенно рассказал об этом периоде своей жизни в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».
«Думаю, нас развели те возможности, которые на нас обрушились. Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился», — признался Гоша Куценко. Актер также добавил, что жалеет о том, что не смог хранить верность возлюбенной.
Напомним, недавно Мария стала мамой в пятый раз. Актриса до сих пор не называет имени отца новорожденного малыша. Во время беременности Порошину всячески поддерживал Гоша Куценко, который всегда был готов прийти на помощь.
Так, может, от него и родила?