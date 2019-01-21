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Гоша Куценко жалеет, что изменил Марии Порошиной

На днях Гоша Куценко стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В интервью актер признался, что сожалеет о том, что не смог хранить верность Марии Порошиной. 

Гоша Куценко и Мария Порошина жили вместе в студенческие годы. У пары родилась дочь Полина, которой сейчас 22 года. Знаменитости расстались из-за измены Куценко. На днях актер откровенно рассказал об этом периоде своей жизни в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

«Думаю, нас развели те возможности, которые на нас обрушились. Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился», — признался Гоша Куценко. Актер также добавил, что жалеет о том, что не смог хранить верность возлюбенной.

Напомним, недавно Мария стала мамой в пятый раз. Актриса до сих пор не называет имени отца новорожденного малыша. Во время беременности Порошину всячески поддерживал Гоша Куценко, который всегда был готов прийти на помощь

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21 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Гоша Куценко, Мария Порошина

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  • Так, может, от него и родила?

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