В Сети уже несколько недель активно обсуждают роман беременной Виктории Лопыревой с бизнесменом Игорем Булатовым. А тем временем сама модель уже всерьез задумалась о том, как будут проходить ее роды.
На днях знаменитость встретилась с молодой мамой Нюшей, чтобы обсудить вопросы материнства. После разговора с певицей Лопырева решила спросить у подписчиков, что они думают по поводу родов с помощью доулы.
«В Америке очень распространено приглашать на роды специальную женщину доулу, которая создает во время процесса специальную обстановку (свечи, музыка, аромат, подсказывает, как правильно дышать), расписывает план родов и следит за твоим моральным состоянием. Звучит круто, но у меня вопрос: это все имеет значение, когда у тебя схватки и все мысли точно не о том, какой аромат вы выбрали для аромолампы, а о том, когда же это все кончится... Как считаете, нужен на родах такой человек?» — написала знаменитость под новым снимком в Инстаграме.
Напомним, Виктория Лопырева сообщила поклонникам о своей беременности в декабре прошлого года. До недавнего времени не было известно, кто является отцом будущего малыша.
Виктория Лопырева задумалась, приглашать ли на роды доулу
В Сети уже несколько недель активно обсуждают роман беременной Виктории Лопыревой с бизнесменом Игорем Булатовым. А тем временем сама модель уже всерьез задумалась о том, как будут проходить ее роды.
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