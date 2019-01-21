Виктория Лопырева задумалась, приглашать ли на роды доулу

35-летняя Виктория Лопырева совсем скоро впервые станет мамой. Модель уже начала готовиться к предстоящим родам и рассматривать разные варианты того, как они могут пройти.

1 2 3 4 5 Виктория Лопырева задумалась о том, как пройдут ее роды

В Сети уже несколько недель активно обсуждают роман беременной Виктории Лопыревой с бизнесменом Игорем Булатовым. А тем временем сама модель уже всерьез задумалась о том, как будут проходить ее роды.



На днях знаменитость встретилась с молодой мамой Нюшей, чтобы обсудить вопросы материнства. После разговора с певицей Лопырева решила спросить у подписчиков, что они думают по поводу родов с помощью доулы.



«В Америке очень распространено приглашать на роды специальную женщину доулу, которая создает во время процесса специальную обстановку (свечи, музыка, аромат, подсказывает, как правильно дышать), расписывает план родов и следит за твоим моральным состоянием. Звучит круто, но у меня вопрос: это все имеет значение, когда у тебя схватки и все мысли точно не о том, какой аромат вы выбрали для аромолампы, а о том, когда же это все кончится... Как считаете, нужен на родах такой человек?» — написала знаменитость под новым снимком в Инстаграме.



Напомним, Виктория Лопырева сообщила поклонникам о своей беременности в декабре прошлого года. До недавнего времени не было известно, кто является отцом будущего малыша.

