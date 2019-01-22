Меган Маркл удалила секретный аккаунт в соцсетях, чтобы не читать плохого о себе

После того как Меган Маркл стала членом королевской семьи, ей пришлось удалить официальную страницу в Инстаграме. Тогда она завела фейковую, чтобы общаться со своими друзьями. Однако теперь, как выяснили зарубежные журналисты, герцогине пришлось отказаться и от нее.

1 2 3 4 5 Меган Маркл пришлось отказаться от аккаунта в соцсетях

Пока Меган Маркл не была замужем за принцем Гарри, она вела свою страницу в Инстаграме, публикуя там различные фото со съемок и кадры своих путешествий в африканские страны. Однако позднее бывшей актрисе пришлось не только отказаться от дальнейшей работы в Голливуде, но и от любой активности в соцсетях. Впрочем, Меган нашла выход и, как авторитетно заявляют инсайдеры, создала фейковую страницу, чтобы следить за своими друзьями и общаться с приятелями и бывшими коллегами, которые находятся в другой стране.

Однако не так давно, как выяснили журналисты Radar Online, герцогиня удалила секретный аккаунт.

«Ей надоело читать о себе нелестные комментарии в Сети. В итоге она решила отказаться от фейковой страницы, чтобы сохранить психическое здоровье», — объяснил инсайдер репортерам. Правда, по его словам, теперь Меган чувствует себя крайне одинокой.