Меган Маркл удалила секретный аккаунт в соцсетях, чтобы не читать плохого о себе

Пока Меган Маркл не была замужем за принцем Гарри, она вела свою страницу в Инстаграме, публикуя там различные фото со съемок и кадры своих путешествий в африканские страны. Однако позднее бывшей актрисе пришлось не только отказаться от дальнейшей работы в Голливуде, но и от любой активности в соцсетях. Впрочем, Меган нашла выход и, как авторитетно заявляют инсайдеры, создала фейковую страницу, чтобы следить за своими друзьями и общаться с приятелями и бывшими коллегами, которые находятся в другой стране.
«Ей надоело читать о себе нелестные комментарии в Сети. В итоге она решила отказаться от фейковой страницы, чтобы сохранить психическое здоровье», — объяснил инсайдер репортерам. Правда, по его словам, теперь Меган чувствует себя крайне одинокой.