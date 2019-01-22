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Меган Маркл удалила секретный аккаунт в соцсетях, чтобы не читать плохого о себе

После того как Меган Маркл стала членом королевской семьи, ей пришлось удалить официальную страницу в Инстаграме. Тогда она завела фейковую, чтобы общаться со своими друзьями. Однако теперь, как выяснили зарубежные журналисты, герцогине пришлось отказаться и от нее. 

Пока Меган Маркл не была замужем за принцем Гарри, она вела свою страницу в Инстаграме, публикуя там различные фото со съемок и кадры своих путешествий в африканские страны. Однако позднее бывшей актрисе пришлось не только отказаться от дальнейшей работы в Голливуде, но и от любой активности в соцсетях. Впрочем, Меган нашла выход и, как авторитетно заявляют инсайдеры, создала фейковую страницу, чтобы следить за своими друзьями и общаться с приятелями и бывшими коллегами, которые находятся в другой стране. 

Однако не так давно, как выяснили журналисты Radar Online, герцогиня удалила секретный аккаунт.

«Ей надоело читать о себе нелестные комментарии в Сети. В итоге она решила отказаться от фейковой страницы, чтобы сохранить психическое здоровье», — объяснил инсайдер репортерам. Правда, по его словам, теперь Меган чувствует себя крайне одинокой. 

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22 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Взрослая девочка, знала на что шла.

  • Так уже начиталась всего. Узнала, что о ней думают. Зря она это делала.

  • Интересно, если аккаунт был для общения с друзьями - где же она нашла столько негативных комментариев о себе? Если ходишь и выискиваешь - нечего потом истерить и обижаться

  • с друзьями можно по скайпу и телефону общаться. И чаще видеть друг друг в реале

  • Жеже

    с друзьями можно по скайпу и телефону общаться. И чаще видеть друг друг в реале

    она так никогда не пробовала, потому что настоящих друзей у неё нет

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