Младшая дочь Ксении Бородиной Теона сняла свой первый влог

На днях Курбан Омаров поделился с инстаграм-пользователями новым видео. Автором ролика стала его трехлетняя дочь Теона. Девочка попросила папу сесть на фоне кукольного домика и одеть одну из ее кукол Барби. Все происходящее малышка снимала на камеру, параллельно задавая вопросы Омарову.
«Можно сказать, что Теона сейчас отсняла свой первый влог. Вернее, интервью. Кстати, отлично получилось», — подписал свежий ролик супруг Бородиной.
В комментариях многие пользователи отметили, что Тею может ждать большое будущее в блогосфере: «Тея будет популярнее мамы с папой», «Видео — бомба, хочу больше видео с Теей», «Она еще встряхнет этот мир! Умничка».
Теона Омарова частенько удивляет подписчиков своих мамы и папы. Недавно Ксения Бородина показала своим фолловерам в Инстаграме, как маленькая Тея ходит по квартире в ее белой норковой шубе.