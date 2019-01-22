Младшая дочь Ксении Бородиной Теона сняла свой первый влог

Недавно супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров разместил в Инстаграме ролик, снятый его младшей дочерью Теоной. Подписчики хором отметили, что малышка вполне может стать видеоблогером.

1 2 3 4 5 Недавно Курбан Омаров разместил в Инстаграме ролик, автором которого стала его трехлетняя дочь Теона

На днях Курбан Омаров поделился с инстаграм-пользователями новым видео. Автором ролика стала его трехлетняя дочь Теона. Девочка попросила папу сесть на фоне кукольного домика и одеть одну из ее кукол Барби. Все происходящее малышка снимала на камеру, параллельно задавая вопросы Омарову.

Когда Курбан справился с заданием и кукла была одета, Теона похвалила своего отца. «Карасвчик», — сказала девочка.

«Можно сказать, что Теона сейчас отсняла свой первый влог. Вернее, интервью. Кстати, отлично получилось», — подписал свежий ролик супруг Бородиной.



В комментариях многие пользователи отметили, что Тею может ждать большое будущее в блогосфере: «Тея будет популярнее мамы с папой», «Видео — бомба, хочу больше видео с Теей», «Она еще встряхнет этот мир! Умничка».



Теона Омарова частенько удивляет подписчиков своих мамы и папы. Недавно Ксения Бородина показала своим фолловерам в Инстаграме, как маленькая Тея ходит по квартире в ее белой норковой шубе.