Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона сняла свой первый влог

Недавно супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров разместил в Инстаграме ролик, снятый его младшей дочерью Теоной. Подписчики хором отметили, что малышка вполне может стать видеоблогером.
  • Курбан Омаров, Теона Омарова
    1 2 3 4 5
    Недавно Курбан Омаров разместил в Инстаграме ролик, автором которого стала его трехлетняя дочь Теона
    Смотреть галерею

На днях Курбан Омаров поделился с инстаграм-пользователями новым видео. Автором ролика стала его трехлетняя дочь Теона. Девочка попросила папу сесть на фоне кукольного домика и одеть одну из ее кукол Барби. Все происходящее малышка снимала на камеру, параллельно задавая вопросы Омарову. 

Когда Курбан справился с заданием и кукла была одета, Теона похвалила своего отца. «Карасвчик», — сказала девочка.

«Можно сказать, что Теона сейчас отсняла свой первый влог. Вернее, интервью. Кстати, отлично получилось», — подписал свежий ролик супруг Бородиной.

В комментариях многие пользователи отметили, что Тею может ждать большое будущее в блогосфере: «Тея будет популярнее мамы с папой», «Видео — бомба, хочу больше видео с Теей», «Она еще встряхнет этот мир! Умничка».

Теона Омарова частенько удивляет подписчиков своих мамы и папы. Недавно Ксения Бородина показала своим фолловерам в Инстаграме, как маленькая Тея ходит по квартире в ее белой норковой шубе.

Перейти к обсуждению


22 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Теона Омарова , Ксения Бородина, Курбан Омаров

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 366

Новое за неделю

15 новых тем

Популярное за неделю

15 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.