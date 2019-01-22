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Находящемуся в СИЗО Александру Кокорину может потребоваться серьезная операция

Недавно стало известно, что у отбывающего наказание в СИЗО Александра Кокорина обострилась старая травма колена. Врачи Российского футбольного союза заявили, что спортсмену может потребоваться операция.

Александру Кокорину как минимум еще несколько недель предстоит провести в СИЗО. Недавно 27-летний футболист начал жаловаться на свое ухудшившееся здоровье. По словам спортсмена, у него обострилась старая травма колена.

Интернет-портал «Матч!» сообщает, что если футболисту станет хуже, ему срочно потребуется операция — замена коленного сустава на искусственный.

«Реабилитация достаточно сложная. Она должна включать разработку колена, специальные силовые упражнения. Колену нужно уделять каждый день по несколько часов. Мы получили медицинское заключение, что если колено оставить в таком состоянии, то может все дойти вплоть до замены сустава», — сообщила адвокат Кокорина изданию «РИА Новости».

В марте прошлого года Кокорин уже перенес операцию на колене (тогда у спортсмена был разрыв крестообразных связок). 

Напомним, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил срок их ареста до 8 февраля.

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22 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Григорьев Максим/ТАСС, Legion-Media.ru, Instagram
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Александр Кокорин

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