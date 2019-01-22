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Полиция отпустила Настю Рыбку и Алекса Лесли под подписку о явке

Модель Настя Рыбка и ее тренер по личностному развитию Алекс Лесли освобождены из полиции. Правоохранительные органы отпустили подозреваемых под обязательство о явке.

В феврале прошлого года Анастасия Вашукевич (более известная как Настя Рыбка) и ее тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны полицией Таиланда за незаконное проведение секс-тренинга. 

Позднее на молодых людей было заведено еще одно уголовное дело — коуча и его ученицу обвинили в групповом изнасиловании и сутенерстве.

15 января 2019 года Рыбка и Лесли признали вину и были приговорены судом Таиланда к условным срокам заключения. После этого молодых людей отправили в центр временного содержания в Бангкоке, откуда затем депортировали в Россию.

В московском аэропорту Шереметьево Вашукевич и Кириллов были задержаны полицией в рамках уголовного дела о занятии проституцией.

19 января Нагатинский районный суд попытался избрать меру пресечения Рыбке и Лесли, однако затем удовлетворил просьбу прокурора и адвокатов и продлил срок задержания подозреваемых на 72 часа.

22 января адвокат Алекса Лесли Светлана Сидоркина сообщила информационному агентству «ТАСС», что столичная полиция не стала выходить с ходатайством в Нагатинский суд Москвы об аресте и отпустила ее подзащитного под подписку об обязательстве о явке.

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22 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, Сергей Фадеичев/ТАСС, EPA/TASS, VK.com
Теги

Настя Рыбка, Алекс Лесли

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • У нас теперь сутенеры "тренерами по личностному развитию" называются? Прелесть какая!

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