Лобода показала снимки с израненными после концертов коленями и руками

На днях в Москве закончился трехдневный концертный марафон Светланы Лободы. Певица показала цену нахождения в статусе суперзвезды, опубликовав в Инстаграме фото с пораненными коленями и руками.

1 2 3 4 5 6 В Москве завершился трехдневный концертный марафон Светланы Лободы

На днях москвичи стали свидетелями грандиозного события — трехдневного концертного марафона Светланы Лободы. Шоу SuperStar также посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачева, Николай Басков, Любовь Успенская, Ксения Собчак, Григорий Лепс и другие.

Лобода доказала, что является самой настоящей суперзвездой, собрав в каждый из трех дней полный зал «Крокуса». Однако на следующий день после заключительного концерта знаменитость показала своим подписчикам, какой цены стоит это звание. Певица опубликовала в Инстаграме фото с израненными после концертов коленями и руками.

«Проснулась, посмотрела на себя в зеркало... Вот и закончился наш трехдневный марафон», — подписала фото Светлана.

Фанаты певицы тут же отреагировали на пост звезды, поддерживая свою любимицу: «Если и делать что-то, то на износ, до последней капли крови», «Вы так любите свою работу, даже телом пожертвовали», «Вот что значит — отдала всю себя. Какая вы крутая, Светочка!». Поклонники пожелали Светлане здоровья и заслуженного отдыха и в очередной раз восхитились профессионализмом певицы и ее любовью к своему делу.

Напомним, что в октябре прошлого года Светлану Лободу срочно госпитализировали. Скорая помощь увезла звезду прямо с репетиции ее шоу. Во время исполнения танцевального номера Светлана почувствовала резкую боль в области живота и потеряла сознание. В результате певица перенесла срочную операцию на почке. Ей пришлось отменить концерты и перенести шоу на январь.