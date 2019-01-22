Диана Вишнева объявила, что впервые выступит в одной постановке с Ульяной Лопаткиной

На днях прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева объявила, что вскоре состоится премьера ее нового театрального проекта. На этот раз балерина решила отказаться от формата сольного выступления. Вместе с ней на сцене появится другая прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина.
«Спустя много лет, полных творческих поисков, успехов, преодолений и свершений мы впервые с Ульяной вместе выступим в диалоге в формате театрального действия. О профессии, о времени, о нас. Этот спектакль — наш эксперимент, наше художественное высказывание», — делится с поклонниками балерина в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Звезда поясняет выбор этого необычного для балета формата: «На сцене только две творческие личности ведут диалог, отрицающий молчание балерин и открывающий новые стороны художественного взгляда героинь на события и решения в их творчестве».
Поклонники с радостью восприняли новость о премьере: «Две великие балерины на одной сцене! Ух, даже дух захватывает!», «Теперь волноваться, удастся ли билет купить». Иностранные почитатели творчества Вишневой тоже поздравили балерину и выразили надежду, что она представит постановку и за рубежом.
Премьера проекта «Действующие лица: Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина» состоится 25 февраля на основной сцене Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова.