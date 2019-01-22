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Диана Вишнева объявила, что впервые выступит в одной постановке с Ульяной Лопаткиной

На днях прима Мариинского театра Диана Вишнева рассказала своим поклонникам, что уже скоро состоится премьера нового спектакля с ее участием. На этот раз Вишнева впервые выступит с другой примой-балериной Ульяной Лопаткиной. 
  • Диана Вишнева
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    Диана Вишнева рассказала поклонникам о скорой премьере ее нового театрального проекта
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На днях прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева объявила, что вскоре состоится премьера ее нового театрального проекта. На этот раз балерина решила отказаться от формата сольного выступления. Вместе с ней на сцене появится другая прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина. 

«Спустя много лет, полных творческих поисков, успехов, преодолений и свершений мы впервые с Ульяной вместе выступим в диалоге в формате театрального действия. О профессии, о времени, о нас. Этот спектакль — наш эксперимент, наше художественное высказывание», — делится с поклонниками балерина в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

По словам Вишневой, проект впервые за долгое время объединит двух прим в одном театральном пространстве.

Звезда поясняет выбор этого необычного для балета формата: «На сцене только две творческие личности ведут диалог, отрицающий молчание балерин и открывающий новые стороны художественного взгляда героинь на события и решения в их творчестве».  

Поклонники с радостью восприняли новость о премьере: «Две великие балерины на одной сцене! Ух, даже дух захватывает!», «Теперь волноваться, удастся ли билет купить». Иностранные почитатели творчества Вишневой тоже поздравили балерину и выразили надежду, что она представит постановку и за рубежом. 

Премьера проекта «Действующие лица: Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина» состоится 25 февраля на основной сцене Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. 

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22 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Legion-Media.ru, Facebook
Теги

Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева

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