Организаторы ежегодной кинопремии «Оскар» объявили номинантов на получение престижной статуэтки.
За награду в категории «Лучший фильм» будут бороться картины: «Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».
Претенденты на звание «Лучшего режиссера»: Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война») и Йоргос Лантимос («Фаворитка»).
За награду «Лучшему актеру» поборются: Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Кристиан Бэйл («Власть») и Рами Малек («Богемская рапсодия»).
На статуэтку «Лучшей актрисе» претендуют: Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома») и Леди Гага («Звезда родилась»).
В номинации «Лучшая актриса второго плана» представлены: Эмма Стоун и Рэйчел Вайс за «Фаворитку», Эми Адамс («Власть»), Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Марина Де Тавира («Рома»).
«Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» могут получить: Махершала Али («Зеленая книга»), Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиотт («Звезда родилась») и Сэм Рокуэлл («Власть»).
В номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» представлены: «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Через вселенные», «Ральф против интернета», «Остров собак» и «Мирай из будущего».
Церемония вручения «Оскар-2019» пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.
Стал известен список номинантов на «Оскар-2019»
Организаторы ежегодной кинопремии «Оскар» объявили номинантов на получение престижной статуэтки.
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